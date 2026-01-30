Türkiye Sigorta duyurdu! Fiyat artışı olmayacak

TürkiyeSigorta ve Türkiye Hayat Emeklilik, geçen yılı 35 milyar lira net kâr ile rekor kırarak tamamladı. İki şirket, 2020 yılında yaklaşık 900 milyon dolar olan piyasa değerini, 2025 yıl sonu itibarıyla 5.8 milyar dolara taşıdı. Sigortaya erişimi artırmayı hedeflediklerini belirten Türkiye Sigorta Genel Müdürü Taha Çakmak, "2025 yılını güçlü bir kapanışla tamamlayarak hem kendi rekorlarımızı kırdık hem de sektörün üzerinde bir performans sergiledik" dedi. Türkiye Sigorta'nın hayat dışı branşta 147.1 milyar lira prim üretimi ile en yakın rakibiyle arasında yaklaşık 32 milyar lira fark oluşturduğunu anlatan Çakmak, BES fon büyüklüğünde ise 494.1 milyar lira ile sektörde lider konumda olduklarını vurguladı.

İNDİRİM UYGULAMALARI YAPIYORUZ

Bireysel kasko ve sağlık ürünlerinde 2026'nın ilk çeyreğinde fiyat artışına gidilmeyeceğini açıklayan Çakmak, kasko hasarlarında yüzde 100 orijinal parça kullanım taahhüdü verdiklerini belirtti. Çakmak, 2025'te kasko, konut ve sağlık ürünlerinde peşin fiyatına 12 taksit ve indirim uygulamalarını hayata geçirdiklerini söyledi. Türkiye Hayat Emeklilik tarafında ise katılımcılara 20 bin liraya varan ek fayda kampanyaları sunulduğunu aktardı.

Haber: Ezgi Acer