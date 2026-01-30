TAKVİM'e prestij ödülü! Mobilya Fuarı’nda gazeteciliğe değer katanlara plaket verildi

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen "Mobilyaya Değer Katanlar-Basın Ödülleri" töreninde konuşan Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) Başkanı Ahmet Güleç, fuara yoğun bir ilgi olduğunu söyledi. Güleç, "Geçen sene 60 bin tane yaka kartı bastırmıştık ve üçüncü gün bitmişti. Bu yıl ilk gün saat 16.00'da yaka kartlarımız bitti. 60 binden fazla giriş var. Yani rekor katılımcımız ve ziyaretçimiz var. Bunların 40 binini yerli, 20 binini yabancı olarak tahmin ediyoruz. Son 20 yılda birikimli olarak 45 milyar dolar Türkiye ekonomisine döviz kazandırdık" dedi.

TAKVİM'E ÖDÜL

Yaptığı haberlerle mobilya sektörüne ve bu alandaki sürdürülebilirliğe katkı sunan gazeteciler teşekkür plaketiyle ödüllendirildi. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Çığıl Ön Yener'e plaketini, MOSFED Başkanı Ahmet Güleç takdim etti.