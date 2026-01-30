İşsizlik oranı 25 yılın en düşük seviyesine geriledi!

Türkiye'deişsizlik oranı Aralık 2025'te bir önceki aya göre 0.8 puan azalarak yüzde 7.7'ye geriledi. Tek hane işsizlik serisi böylece 32 aya ulaştı. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 6.3 iken, kadınlarda yüzde 10.5 olarak tahmin edildi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1.1 puan azalarak yüzde 14.1 oldu. İşsiz sayısı da bir önceki aya göre 286 bin kişi azalarak 2 milyon 736 bine geriledi. İşgücü, 2025 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre 328 bin kişi azalarak 35 milyon 421 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0.5 puan azalarak yüzde 53.2 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 71.3 iken, kadınlarda yüzde 35.5 oldu. Cumhurbaşkanı Cevdet Yılmaz, "Kararlılıkla yürüttüğümüz dezenflasyon süreciyle eş zamanlı olarak üretim, istihdam, yatırım ve ihracatı desteklemek amacıyla attığımız yapısal adımlar sayesinde iş gücü piyasamızda güçlü görünüm sürmektedir. Gençlerde işsizlik 1.9 puan, kadınlarda ise 1 puan iyileşerek sırasıyla yüzde 14.1 ve yüzde 10.5 olmuştur" ifadesini kullandı.

KADINLARDA % 10.5

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise işsizlik oranının 25 yılın en düşük seviyesine ulaştığını belirterek, "Uyguladığımız İş Pozitif gibi programların da etkisiyle kadınlarda işsizlik oranı yüzde 10.5 ile 2013 yılından bu yana en düşük seviyesine geriledi. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta da işsizlik oranı yüzde 14.1'e indi. İşsizliğin azaltılması, nitelikli istihdamın artırılması ve işgücü piyasamızın güçlendirilmesi için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.