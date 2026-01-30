En düşük emekli maaşı 20 bin TL'ye yükseldi: 4.9 milyona 3 bin 119 liraya varan fark yatırılacak

Emekli maaşları bu ay 20 bin TL'ye tamamlanacak.

KİM, NE ALACAK?

Bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yatırılan emeklilere, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak. Maaş gününde hesabına 16 bin 881 lira yatırılana 3 bin 119, 17 bin lira yatırılana 3 bin, 18 bin lira yatırılana 2 bin, 19 bin lira yatırılana da bin lira fark verilecek. 20 bin lira taban aylık, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında uygulanıyor. En düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 ise 15 bin, yüzde 50 ise 10 bin, yüzde 25 ise 5 bin lira oldu. Bu ay bu tutarların altında para yatırılmışsa, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi olacak. Örneğin; aylık oranı yüzde 75 olan ve bu ay hesabına 12 bin 661 lira yatırılan vatandaşlar, 2 bin 339 lira fark alacak. Aylık oranı yüzde 50 olan ve bu ay 8 bin 440 lira ödeme alana bin 559 lira fark verilecek. Aylık oranı yüzde 25 olan ve hesabına 4 bin 220 lira yatırılana ise 779 lira fark söz konusu olacak.