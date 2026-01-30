Bakanlık duyurdu! Restoranlarda servis ücreti kaldırılıyor

TicaretBakanlığı, restoran ve kafelerde tüketicilerden alınan kuver ve servis ücretleri için harekete geçti. Menü fiyatları dışında adisyona yazılan harici kalemleri ortadan kaldırmak için yeni bir düzenleme hazırlandı. Düzenlemenin kısa süre içinde yürürlüğe girmesi bekleniyor. Hazırlanan yönetmelikle birlikte işletmeler masa bedeli, açma parası, servis ücreti ya da farklı adlar altında hiçbir ek ücret talep edemeyecek. Tüketiciler yalnızca sipariş ettikleri ürünlerin menüde yer alan fiyatını ödeyecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesinin ardından denetimlerin sıkılaştırılması ve kural ihlallerine idari para cezası uygulanması öngörülüyor. Tüketiciler, mevzuata aykırı uygulamaları Bakanlığın ilgili birimlerine şikâyet edebilecek.

