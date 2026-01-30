Bakan Bayraktar duyurdu! Doğal gaz ve elektriğe şubatta zam yok

Enerjive Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, 2026 yılında yenilenebilir enerji yatırımlarının rekor seviyeye ulaşacağını açıkladı. Turkuvaz Medya Ankara Bürosu'nu ziyaret eden, A Haber canlı yayınına katılan Bakan Bayraktar, sanayici ve kurumların kendi öz tüketimlerini karşılamaları için 3 bin 500 megavatlık yenilenebilir enerji kapasitesi tahsis edeceklerini duyururken, bu yeni tahsislerle 2 milyar dolarlık yatırımın sahaya yansıyacağını ifade etti. Bayraktar, burada kapasite tahsis önceliğinin kendi ihtiyacını karşılayacak kadar üretim talebinde bulunacaklara verileceğini anlattı.

400 MİLYARLIK DESTEK

Bayraktar, şubat ayına yönelik elektrik ve doğal gazda bir zam planları olmadığını anlatırken, "2026 bütçesinde Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile koordineli olarak elektrik ve doğal gaz destekleri için yaklaşık 400 milyar liralık bir rakam belirledik. Bu desteklerin gerçekten ihtiyacı olan doğru gelir grubuna yansıması için daha verimli bir program uygulayacağız" dedi. Bayraktar, önümüzdeki kış elektrikte olduğu gibi doğal gazda da kademeli tarifeye geçeceklerini anlattı.

ÖZBEKİSTAN İLE ALTIN İŞ BİRLİĞİ

Bayraktar, Nijer'de altın üretimi noktasında kısa sürede sonuç alınacağını anlatırken, Özbekistan'da da benzer bir üretim safhası için iş birliği yapılacağını kaydetti.



SİNOP İÇİNGÜNEY KORE İLEMÜZAKERE

Akkuyu birinci reaktörün inşaatının yüzde 99 oranında tamamlandığını, diğer mekanik işlerin ve testlerin ise yüzde 60'larda olduğunu kaydeden Bayraktar, "2026 yılı Akkuyu'nun birinci reaktörü özelinde testler ve devreye alma yılı" diye konuştu. Sinop'ta yapılması planlanan nükleer güç santraliyle ilgili de bilgi veren Bayraktar, "Sayın Cumhurbaşkanımızın Güney Kore Cumhurbaşkanı ile Ankara'da yaptığı görüşmeden sonra Güney Kore ile şu anda devam eden bir müzakere ve birlikte çalışma sürecimiz var. Onun önümüzde 6 ay ile 12 aylık bir takvimi var. Onun sonunda biraz daha net bir resim ortaya çıkmış olacak" dedi.

Haber: Barış Şimşek