Altının yükselişinin arkasındaki gerçek: TAKVİM 4 maddede "balina" denilen dev kuruluşları yazdı

BITS 100 endeksi 13 bin 906 puan ile zirvesini tazeledi

BORSA DA REKOR KIRDI Piyasalarda bir rekor da Borsa İstanbul'dan geldi. Önceki gün 13 bin 407 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, dün gün içinde 13 bin 906 puan ile tarihi zirvesini tazeledi. Günü 13 bin 832 puandan tamamlayan endeks, yine kapanış rekoru kırdı.

TCMB rezervleri 215.6 milyar dolara ulaştı.

REZERVLERDE TARİHİ ZİRVE Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215.6 milyar dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.