Altının yükselişinin arkasındaki gerçek: TAKVİM 4 maddede "balina" denilen dev kuruluşları yazdı
Yatırımcıların jeopolitik ve ekonomik belirsizlikler karşısında güvenli liman arayışına yönelmesiyle değerli metaller rekora doymadı. Altın ve gümüşte baş döndüren yükseliş dün de sürdü. Altın her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Bu yükselişin arkasında "Balina" denilen dev kuruluşlar yatıyor.
Altın piyasasında "devler savaşı" yaşanıyor. Fiyatları oynatan ve'balina'olarak tabir edilen kuruluşların en büyüğü, son 1 yılda bin tondan fazla altın toplayan merkez bankaları...
Çin ve Hindistan alıcılar arasında ön saflarda bulunuyor. Fiyatları yukarı iten devasa alım pozisyonlarının arkasında JP Morgan, Goldman Sachs gibi dev bankalar ve aile ofisleri var. "Kağıt para yanacak, altın kalacak" diyen bu balinalar, her düşüşü bir fırsat olarak görüyor.
- Merkez Bankaları
- Finans kuruluşları
- Aile ofisleri
- Hedge fonlar
ONS VE GRAM ZİRVE YENİLEDİ
Yatırımcılarınjeopolitik ve ekonomikbelirsizlikler karşısındagüvenli liman arayışınayönelmesiyle değerli metallerrekora doymadı. Altın vegümüşte baş döndüren yükselişdün de sürdü. Spot piyasadaons altın 5 bin 600 dolarayaklaşarak tarihi seviyelereulaştı. ABD dolarındaki değerkaybından destek bulan onsaltın dün 5 bin 598 dolarıgördü. Ons tarafında yaşananyükselişin ardından gram altıntarafında da zirve yenilendi.Gram altın 7 bin816 lira ile tarihirekorunu kırdı. Altınfiyatları, 2025'tekaydedilen yüzde64'lük artışınardından, bu yılınilk ayında yaklaşıkyüzde 30 yükselmişoldu. Değerlimetallerde yükselişaltınla sınırlıkalmadı. Gümüşfiyatları da 117,87dolara yükselerekyeni rekoruna imzaattı. Geçtiğimiz yıl yüzde 146yükselen gümüşteki bu yılınilk ayında kaydedilen artışyüzde 65'i aştı.
DÜZELTME UYARISI
Marex analisti Edward Meir, "Belirsizlik, yatırımcıyı altına yönlendiriyor" dedi. IG piyasa analisti Tony Sycamore da "Rallinin yapısı kısa vadede bir düzeltmeye işaret etse de temel dinamiklerin 2026 boyunca destekleyici kalması bekleniyor" diye konuştu.
BORSA DA REKOR KIRDI
Piyasalarda bir rekor da Borsa İstanbul'dan geldi. Önceki gün 13 bin 407 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştiren BIST 100 endeksi, dün gün içinde 13 bin 906 puan ile tarihi zirvesini tazeledi. Günü 13 bin 832 puandan tamamlayan endeks, yine kapanış rekoru kırdı.
REZERVLERDE TARİHİ ZİRVE
Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 10 milyar 437 milyon dolar yükselerek 215.6 milyar dolara ulaştı. Brüt döviz rezervleri 2 milyar 47 milyon dolar artışla 86 milyar 202 milyon dolara çıktı. Bu dönemde altın rezervleri de 8 milyar 390 milyon dolar yükselişle 121 milyar 22 milyon dolardan 129 milyar 412 milyon dolara ulaştı. Toplam rezervler, üst üste ikinci haftada rekor seviyeye ulaştı.
YABANCI YATIRIMCIDAN1.75 MİLYAR DOLARLIK GİRİŞ
Yabancı yatırımcı, 23 Ocak haftasında 490.6 milyon dolarlık hisse senedi, 1.26 milyar dolarlık ise tahvil alımı gerçekleştirdi. Yurt dışında yerleşik kişilerin 16 Ocak haftasında 38 milyar 532.5 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 23 Ocak haftasında 39 milyar 866.3 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku da 21 milyar 510.1 milyon dolara çıktı.
Haber: Fikret Çengel