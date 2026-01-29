Ramazan fırsatçılarına sıkı denetim: Haksız fiyat artışı ve stokçuluğun önüne geçilecek

Ramazan ayına sayılı günler kala Türkiye genelinde fahiş fiyat denetimleri başladı. Ticaret Bakanlığı 'na bağlı il müdürlüğü ekipleri şehirlerdeki market, kasap, fırın ve lokantalarda denetimlerini sürdürüyor. Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Bursa'dan Mersin'e yurdun dört bir yanında yapılan denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılırken, son kullanma tarihleri de kontrol ediliyor.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yürütülen denetimler kapsamında, meyve ve sebzelerin geliş fiyat bilgisinin kontrolü de Hal Kayıt Sistemi üzerinden sağlanıyor. Fırınlarda ekmek fiyat tarifeleri ve etiketler ile gramajlara uyulup uyulmadığı denetlenirken, kafe, restoran ve lokanta gibi yeme-içme işletmelerinde ise giriş kapılarında fiyat listelerinin bulunup bulunmadığı, masalarda menü yer alıp almadığı kontrol ediliyor.

Diyarbakır'dan Tekirdağ'a, Bursa'dan Mersin'e yurdun dört bir yanında gerçekleştirilen denetimlerde ürünlerin raf ve kasa fiyatları karşılaştırılıyor (Fotoğraf AA'dan alınmıştır)

Vatandaşlar da karşılaştıkları olumsuzluklara karşı Alo 175 Tüketici Danışma Hattı ve CİMER üzerinden şikayette bulunması sonucu, kasa-raf fiyat farkı ve satıştan kaçınma gibi aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanıyor

FİYAT TAKİP EDİLİYOR

Denetimler sırasında fiyat etiketi bulunmayan ürünler, kasa-raf fiyat farkı ve satıştan kaçınma gibi aykırılıklar için her bir ürün başına 3 bin 973 lira idari para cezası uygulanıyor. Fahiş fiyat ve stokçuluk şüphesi bulunan ürünlerin son 3 aylık alış ve satış faturaları incelenerek, gerek görülmesi halinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'na gönderiliyor. Vatandaşlar da karşılaştıkları olumsuzlukları Alo 175Tüketici Danışma Hattı, CİMER, Haksız Fiyat Artışı Şikâyet Sistemi mobil uygulaması üzerinden yetkililere iletebiliyor.