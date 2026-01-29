Müşteri beklentilerini karşılamak için teknoloji daha iyi etkin ve entegre kullanılmalı

Bu yıla ilişkin beklentilerini paylaşan Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, küresel ölçekte artan doğal afetler ve iklim değişikliğinin sigorta sektörü açısından riskleri yeniden tanımladığını ifade etti. Bununla birlikte değişen müşteri beklentilerinin, teknolojinin daha etkin ve entegre bir şekilde kullanılmasını zorunlu kıldığını söyledi. Pamukçu'ya göre, bu yeni dönemde sigorta şirketlerinin operasyonel verimliliği artıracak dijital çözümlere daha fazla odaklanması gerekiyor. Türk Nippon Sigorta da bu doğrultuda, 2026 yılında dijital süreçlerde otomasyonu daha da genişleterek operasyonel verimliliğini artırmayı hedefliyor. Özellikle en önemli satış kanalı olan acentelere yönelik geliştirilecek yeni ekranlar ve dijital altyapı yatırımlarıyla üretim süreçlerinin daha hızlı ve daha kolay hale getirilmesi planlanıyor. Pamukçu, bu yatırımların hem acentelerin iş yapma hızını artıracağını hem de operasyonel süreçlerde verimlilik sağlayacağını ifade etti.

SAĞLIKTA STRATEJİK KONUMLANMA

Türk Nippon Sigorta'nın 2026 stratejisinde sağlık sigortası, ana branşlardan biri olarak özel bir konuma sahip. Pamukçu, sağlık sigortasını stratejik olarak konumlandırdıkları alanlardan biri olarak ele aldıklarını belirterek, bu branşta daha erişilebilir, modüler ve müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen yeni ürün yapıları üzerinde çalıştıklarını söyledi. Bu kapsamda hayata geçirilmesi planlanan Healthbox projesiyle, sağlık ürünlerinde poliçe kesim süreçlerinin daha hızlı, sade ve kullanıcı dostu bir yapıya kavuşturulması hedefleniyor. Pamukçu'ya göre, sağlık sigortasında sadeleşme ve erişilebilirlik, müşteri deneyimini doğrudan etkileyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da dengeli büyüme ve kârlılığın Türk Nippon Sigorta'nın ana hedefi olmaya devam edeceğini vurgulayan Pamukçu, gerçekleştirilen sermaye artışıyla birlikte şirketin daha güçlü bir finansal yapıya kavuştuğunu ifade etti.

ŞİRKETLER İÇİN FIRSATLAR VAR

Güçlü acente ağı, yenilikçi ürün yaklaşımı ve sağlam iş birlikleriyle müşterilere sunulan değerin artırılmasının öncelikli hedefler arasında yer aldığını belirten Baturalp Pamukçu, Türk Nippon Sigorta'nın bu doğrultuda yoluna kararlılıkla devam edeceğini söyledi. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu'ya göre, sektörün karşı karşıya olduğu riskler ve dönüşüm ihtiyacı, sigorta şirketleri için aynı zamanda önemli fırsatlar da barındırıyor. Dengeli büyüme, güçlü finansal yapı ve müşteri odaklı yaklaşımın bir araya gelmesiyle Türk Nippon Sigorta, 2026 yılında da istikrarlı bir performans sergilemeyi hedefliyor.