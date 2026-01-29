Motosikletler için lüks olmaktan çıkıyor! Sade ve ulaşılabilir kasko!

Motosiklet kullanıcıları içinuzun yıllardırpahalı olduğu düşünülenkasko sigortasında yenibir dönem başlıyor.Yüksek primler ve sınırlıteminatlar nedeniylekasko yaptırmaktazorlanan motosikletliler,Quick Sigorta'nın yeniürünü KASKONOMİQ iledaha uygun koşullardagüvenceye kavuşuyor.Quick Sigorta tarafındangeçen Kasım ayındasunulan KASKONOMİQ,yapılan son düzenlemeylemotosikletleri dekapsayacak şekildegenişletildi. Böylece kasko,motosiklet kullanıcılarıiçin lüks olmaktan çıkıp,daha ulaşılabilir birsigorta ürünü haline geldi.Türkiye'de motosikletleriçin klasik kasko ürünleri,araç yaşı ve kullanımşekli gibi nedenlerle çoğuzaman yüksek primlioluyor ya da hiçteklif alınamıyor.2025 yılıKasım ayındasatışa sunulanKASKONOMİQ, 26 Aralık 2025 itibarıyla motosiklet kullanıcılarına yönelik kullanım tarzı seçimi ile güncellendi ve bu kronik soruna çare olacak bir model ortaya çıkmış oldu. Bu modelde, hasar durumunda araç bedelinin yüzde 75'i sigorta şirketi tarafından karşılanıyor. Yüzde 25'lik bölüm ise sigortalının sorumluluğunda kalıyor. Böylece büyük riskler sigorta şirketine devredilirken, primler daha düşük seviyelerde tutulabiliyor. Araç yaşı ve sürücü yaşı sınırlaması olmadan sunulan KASKONOMİQ, motosikletler için deprem, sel, yangın, terör ve doğal afetleri kapsayan geniş teminatlar içeriyor. Üründe servis seçimi serbest bırakılırken; çekici, kurtarma ve yılda bir kez yedi güne kadar ikame araç hizmeti de poliçeye dahil ediliyor. Bu yapı, motosiklet kullanıcılarının "kaskom olsun ama bütçemi zorlamasın" beklentisine yanıt veriyor.

'KASKO BİR AYRICALIK OLMAKTAN ÇIKMALI'

İştirakleri arasında Quick Sigorta'nın da yer aldığı Maher Holding Sigorta Grubu Başkanı Ahmet Yaşar, kaskolu araç oranının hâlâ düşük seviyelerde olduğuna dikkat çekti. Araç parkının yaşlanmasının riski artırdığını belirten Yaşar, "Riskin büyük bölümü hâlâ sigorta sisteminin dışında, araç sahiplerinin üzerinde kalıyor. KASKONOMİQ ile bu yapıyı değiştirmeyi hedefliyoruz" dedi. Motosikletlerin de kapsama alınmasını bu yaklaşımın bir parçası olarak değerlendiren Yaşar, "Küçük primlerle büyük risklerin paylaşıldığı, sade ve herkesin erişebileceği bir kasko modeli oluşturduk. Artık motosikletliler için kasko lüks değil" ifadesini kullandı. Yaşar, ürünün özellikle; aracının yaşı nedeniyle klasik kasko yaptıramayanlar, küçük hasarları kendisi karşılayıp, büyük riskleri sigortaya devretmek isteyenler, servis, çekici ve ikame araç gibi desteklere hızlı ulaşmak isteyenler için ciddi avantajlar sağladığını vurguladı.