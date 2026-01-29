Evlenecek olan gençlerin çeyizi devletten: En az 120 bin TL

Ülkemizde evlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor. Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı sunuluyor.

Ülkemizde gençlere pek alanda yapılan yardımlara bir yenisi daha eklendi. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında, Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. (Fotoğraf: AA'dan alınmıştır)

NASIL ALINACAK?

SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili pek çok merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...

KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?

Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.