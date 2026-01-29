Evlenecek olan gençlerin çeyizi devletten: En az 120 bin TL
Evlenen kız çocuklarına 24 maaşlık toplu ödeme yapılıyor. Ocak’la birlikte artan aylıklar evlilik hazırlığı yapanların alacağı çeyiz desteğini yükseltirken, taban aylık artışı da ödemeye yansıyacak.
Ülkemizdeevlenecek gençlere pek çok alanda destek sağlanıyor. Bu desteklerden birini de çeyiz yardımı oluşturuyor. SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına 24 maaş tutarında evlenme ödeneği imkanı bulunuyor. Vefat eden memurların aylıklarını alan yakınları için ise 12 maaş tutarındaki evlenme ikramiyesi devreye giriyor. Üstelik burada dul eşe bile evlenmesi halinde ödeme alma imkanı sunuluyor.
NASIL ALINACAK?
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alan kız çocuklarına ödenen çeyiz yardımı yani evlenme ödeneği ile ilgili pek çok merak edilen konu bulunuyor. İşte bu soruların yanıtları...
KİMLER YARARLANIYOR, YAŞ SINIRI VAR MI?
Ölüm aylığı alan kız çocukları evlendikleri takdirde bu yardımdan yararlanabiliyor. Burada kadının yaşına bakılmıyor. Evlenmesi ve evlendiği sırada maaşın ödeniyor olması yeterli oluyor.
NE KADAR PARA ÖDENİYOR?
Bu paranın miktarını ölüm aylığı belirliyor. Evlenme ödeneği 24 maaşın toplamından oluşuyor. Ek ödemeler varsa bunlar hariç tutuluyor. Bu aydan itibaren evlenenlere verilecek çeyiz desteği de arttı. Bunun nedeni ise Ocak ayında aylıkların yüzde 12.19 zamlanması. Ayrıca yüzde 18.48 oranındaki taban aylık artışı da en düşük ödemeyi yükseltti. 20 bin lira taban aylık düzenlemesiyle yüzde 25 hissesi olan çocuğun en düşük ölüm aylığı 5 bin liraya çıktı. Buna göre en düşük ödeme 120 bin liraya yükseldi.
HER EVLENEN BU ÖDEMEYİ ALABİLİYOR MU?
Bu yardımdan faydalanmak için evlenmek ve evlendiği sırada maaş almaya devam ediyor olmak yeterli oluyor. Ayrıca evlendikten sonra belgelerle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı olarak başvurmak da şart.
BAŞVURU İÇİN BELLİ BİR SÜRE VAR MI?
Başvuru için 5 yıllık bir hak düşürücü süre bulunuyor. Bu süre içinde başvurmayan kız çocuğunun hakkı yanıyor.
HEM EVLENME ÖDENEĞİ HEM MAAŞ ALINIR MI?
Hayır. Evlenince ölüm aylığı kesiliyor. Bunun yerine 2 yıllık maaş peşin olarak veriliyor. Dolayısıyla eşinden boşanmadan ya da eşinin ölümü olmadan maaş alamıyor. Eğer evlilik 2 yıldan önce sona ererse kız çocuk yeniden maaş bağlanması için 2 yılın dolmasını bekliyor.
BİR KEZ VERİLİYOR
İkinci evlilik yapanlara da veriliyor mu? Evlenme ödeneği almak için yetim kız çocuğunun bir kez hakkı bulunuyor. İki kez evlenen kişi, ilk evliliğinde ödeneği almışsa, ikinci evliliğinde ödeme alamıyor. Ancak bu kişi ilk evliliğinde bu ödenekten yararlanmamışsa, ikinci evliliği sırasında bu parayı alabilir.
MEMUR YAKININA 12 MAAŞ İKRAMİYE
Memurlariçin ise farklı bir uygulamabulunuyor. Bu fark, desteğin kapsamındave tutarında ortaya çıkıyor. Evlenme ikramiyesi adıaltında 12 aylık tutarında ödeme yapılırken, dul eş içinde ödeme imkanı bulunuyor. Kız çocuklarının yanı sıra dulmemur eşe de evlenmesi halinde 12 aylık çeyiz ikramiyesiödeniyor. Ayrıca anne oğlundan veya kızından dolayı EmekliSandığı'ndan yetim aylığı alıyorsa, evlenmesi halinde yinemaaşının 12 katı kadar çeyiz yardımı sağlanıyor.
SSK ve Bağ-Kur'dan ölüm aylığı alanlara evlenme ödeneği, Emekli Sandığı'ndan alanlara ise evlenme ikramiyesi veriliyor.