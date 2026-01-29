Enerjide Diyarbakır hamlesi! Bir yandan doğal gaz bir yandan kaya petrolü

Diyarbakır, enerjide önemli bir güç merkezi olmaya hazırlanıyor. Geçen yıl, yeni petrol keşifleriyle dikkat çeken bölgede, TPAO yatay sondaj yöntemiyle kaya petrolü üretimine hazırlanıyor. Bir yandan da Diyarbakır, doğal gaz üretimi yapılan kuyulara ev sahipliği yapıyor. Üç farklı kuyudan çıkarılan gazla elektrik üretilirken, bu üretim bölgedeki 11 petrol kuyusunun ihtiyacını karşılıyor.

GÜNLÜK 60 BİN METREKÜP

TPAO'nun Katin-6, Derin Barbeş-1 ve Derin Barbeş-3 kuyularından günlük 60 bin metreküp doğal gaz üretiliyor. Bu gaz, Katin İstasyonu'na üretim hatlarıyla getirilip bir dizi aşamadan geçirilip gazsıvı ayrışımı yapılıyor ve elde edilen kuru gaz, 12 aktif gaz çevirim jeneratörüne yönlendirilerek elektriğe dönüştürülüyor.

475 MİLYON LİRALIK KATKI

Katin Güç Ünitesi, 15.4 megavat kurulu güç kapasitesiyle günlük ortalama 9.3 megavat elektrik üretiyor. Yaklaşık 50 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılayabilecek güçteki bu ünite, Türkiye ekonomisine yıllık 475 milyon liralık katkı veriyor.