Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı’nda konuşan Bakan Bolat ‘Enflasyon yüzde 20’nin altına gerileyecek’

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Kuzeyimiz, güneyimiz, doğumuz, batımızda savaşlar, yangınlar varken, Türkiye'miz asayiş ve huzur içinde yoluna devam ediyor. Bir yanda tarihin en büyük deprem felaketinin yaralarını sarmış durumdayız. Bir yanda yüksek enflasyonla mücadelede çok büyük mesafe kaydettik" dedi. MOSFED'in düzenlediği Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda konuşan Bolat, "Enflasyonda 45 puandan fazla azalış sağlandı. Artık yüzde 30'ların altı ufukta göründü. Yüzde 20'lere ve onun altına bunu çekeceğiz. Türkiye'yi istikrar ve huzur içinde geliştirmenin, büyütmenin, ekonomimizi geliştirmenin kavgasını veriyoruz" dedi. Mobilya ihracatının 2002'de 250 milyon dolar olduğunu hatırlatan Bolat, "2025'te 4.6 milyar dolara ulaştı. Almanya, İtalya ve Polonya gibi önde giden ülkelerin rakamı olan 10 milyar dolara ulaşacağız" diye konuştu.

5 gün sürecek fuar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İstanbul Valisi Davut Gül, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, İTO Başkanı Şekib Avdagiç ve MOSFED Başkanı Güleç'in katıldığı törenle açıldı.

DÜNYANIN GÖZÜ İSTANBUL'DA

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe, "Türk mobilya sektörünün üretim ve tasarım gücünü, kalitesini dünyanın dört bir yanından gelen alıcılara tanıtıyoruz" dedi. MOSFED Başkanı Ahmet Güleç de "Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı, ticaretin, tasarımın ve vizyonun aynı zeminde buluştuğu güçlü bir platform" ifadesini kullandı.