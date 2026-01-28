Türk basınının dijital dönüşümü için dev hamle! 2 binden fazla süreli yayına nakdi kredi fırsatı

Basın İlan Kurumu (BİK) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan kredi iş birliği protokolü, 2026 yılı için belirlenen 7.5 milyar liralık kefalet limitiyle sektörün finansmana erişimindeki en büyük engel olan teminat sorununu kökten çözecek. Basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan 5 yıl süreli protokol, 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiriyor.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni, Türk basınının dijital dönüşümü ve finansal sürdürülebilirliği için yeni bir dönemi başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen paket, resmi ilan yayınlayan 2 bini aşkın gazete, dergi ve internet haber sitesine nefes aldıracak yapısal bir finansman modeli sunacak.

Tek bir süreli yayın için toplam kredi limitinin 11.25 milyon lira olarak belirlendi

Duran, bu adımın sadece ekonomik bir destek değil, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi adına atılmış stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Duran, yerel ve ulusal medyanın hayatta kalmasının "nitelikli gazetecilik" ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek,"Basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımı bugünkü protokolün somut bir anlamıdır. Bu iş birliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine ve insan kaynağına yatırım yapmalarına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.