Türk basınının dijital dönüşümü için dev hamle! 2 binden fazla süreli yayına nakdi kredi fırsatı
2 bini aşkın gazete, dergi ve haber sitesine finansal destek modeli hayata geçirildi. Sektörün finansmana erişimindeki en büyük engel olan teminat sorunu, 2026 için 7.5 milyar lira kefalet limiti içeren paket ile aşılacak.
Basın İlan Kurumu (BİK) ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında imzalanan kredi iş birliği protokolü, 2026 yılı için belirlenen 7.5 milyar liralık kefalet limitiyle sektörün finansmana erişimindeki en büyük engel olan teminat sorununu kökten çözecek. Basın işletmelerinin finansmana erişimini kolaylaştırmayı amaçlayan 5 yıl süreli protokol, 2 binin üzerinde süreli yayını ilgilendiriyor.
5 YILLIK PROTOKOL
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran'ın katılımıyla gerçekleşen imza töreni, Türk basınının dijital dönüşümü ve finansal sürdürülebilirliği için yeni bir dönemi başlattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonuyla hayata geçirilen paket, resmi ilan yayınlayan 2 bini aşkın gazete, dergi ve internet haber sitesine nefes aldıracak yapısal bir finansman modeli sunacak.
Duran, bu adımın sadece ekonomik bir destek değil, aynı zamanda demokrasinin güçlenmesi adına atılmış stratejik bir hamle olduğunu vurguladı. Duran, yerel ve ulusal medyanın hayatta kalmasının "nitelikli gazetecilik" ile doğrudan bağlantılı olduğunu belirterek,"Basınımızın uzun vadede ayakta durması ve kendisini gerçekleştirmesiyle ilgili bu yapısal finansman yaklaşımı bugünkü protokolün somut bir anlamıdır. Bu iş birliğinin basın kuruluşlarının kurumsal kapasitelerini güçlendirmelerine, teknolojik altyapılarını yenilemelerine ve insan kaynağına yatırım yapmalarına katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve KGF Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen'in katıldığı törende protokolü, BİK Genel Müdürü Abdulkadir Çay ve KGF Genel Müdürü Hasan Basri Kurt imzaladı.
YAYIN BAŞINA 9 MİLYON LİRA KEFALET
Protokolün teknik detayları, basın işletmelerinin bankalarla olan ilişkilerinde yaşadığı teminat darboğazını aşmaya odaklanacak. 5 yıllık bir süreyi kapsayan anlaşmayla medya kuruluşları nakdi kredilerde 6 ay geri ödemesiz dönem ve 36 aya kadar vade seçeneklerinden yararlanabilecek. Gayri nakdi kredilerde ise vade süresi 48 aya kadar uzanacak. Tek bir süreli yayın için toplam kredi limitinin 11.25 milyon lira olarak belirlendiği bu sistemde KGF, 9 milyon liraya kadar kefalet sağlayarak sektörün yatırım kapasitesini artırmayı hedefliyor.
Haber: Rana Büyüktaş