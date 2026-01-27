Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında esnaf ve Kobi’lere e-ticaret eğitimi

Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi kapsamında esnaf VE KOBİ'ler için e-ticarete yönelik bir eğitim çalışması başlatılıyor. Ticaret Bakanlığı tarafından, paydaşları ile birlikte yürütülecek projeyle, Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması ve girişimci ekosisteminin güçlendirilmesi hedefleniyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, projede yer alacak iller, e-ticaret uyum endeksi esas alınarak belirlendi. Bu kapsamda, illerin e-ticaret hacmi, işletmelerin e-ticarete entegrasyon düzeyi ve e-ticaret faaliyetlerinin il ekonomisine katkısı gibi göstergeler bütüncül bir yaklaşımla değerlendirildi, gelişime ihtiyaç duyduğu tespit edilen 30 il proje kapsamına dahil edildi. Eğitim programlarının düzenlenmesi için 10 veya 12 merkez kent belirlenecek, 30 ildeki katılımcılar bu merkezlerde bir araya getirilecek. Açıklamada, proje kapsamında 2026 yılı içinde gerçekleştirilecek eğitimlerin, e-ticarete başlamak isteyen girişimciler ve işletmeler için yol gösterici bir rehber niteliği taşımasının hedeflediğine dikkat çekilerek, şu değerlendirmede bulunuldu:

PRATİK BİLGİLER

"Eğitimlerde, sektörün önde gelen temsilcilerinin saha tecrübelerine dayalı uygulama örnekleri ile Bakanlığımız çalışanlarının mevzuat, kamu destekleri ve düzenleyici çerçeveye ilişkin bilgilendirici sunumları bir araya getirilerek katılımcılara bütüncül bir perspektif sunulacaktır. Bu kapsamda, e-ticarete yeni adım atmayı planlayan esnaf ve KOBİ'lerin hangi aşamalardan geçmeleri gerektiği, hangi araç ve altyapılardan faydalanabilecekleri, karşılaşabilecekleri riskler ve bu risklere karşı alınabilecek tedbirler hakkında doğrudan ve pratik bilgiye erişmeleri sağlanacaktır. Eğitimlerin, teorik bilginin ötesine geçerek doğru iş modeli kurulması, sürdürülebilir büyüme ve güvenli dijital ticaret anlayışının yerleşmesine katkı sağlaması amaçlanmaktadır."

PROJENİN STRATEJİK HEDEFLERİ

Elektronik Ticareti Güçlendirme Projesi'nin hedefleri şöyle açıklandı:

Kadın ve genç girişimciler başta olmak üzere mevcut işletmelerin e-ticaret yoluyla ölçeklenebilir ve sürdürülebilir biçimde büyümelerinin desteklenmesi.

Yerel üreticilerin markalaşma, dijital görünürlük ve lojistik kapasite kazanımı yoluyla ulusal ve küresel pazarlara erişimlerinin artırılması.

Türkiye'nin e-ticaret potansiyelinin artırılması.

Bölgesel farklılıkların azaltılması, dijital ticarette fırsat eşitliğinin artması.