Dolar ve Euro güne yükselişle başladı! 27 Ocak 2026 güncel döviz kuru

Döviz kurları, 27 Ocak 2026 Salı günü dolar ve euro alım-satımı yapacak yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum.

Vadeli piyasalarda ise Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, akşam seansında önemli bir değişim göstermeyerek 14.813,00 puandan günü tamamladı.

Döviz cephesinde dolar/TL kuru, önceki günü 43,3520 seviyesinden kapatmasının ardından yeni güne bankalararası piyasada yüzde 0,1'lik artışla 43,3920 civarında başladı.

Piyasa uzmanları, bugün yurt içinde veri akışının sınırlı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi verisi ve New York Fed tüketici güven endeksinin yakından izleneceğini ifade ediyor. Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puan seviyeleri direnç, 13.100 ve 13.000 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.