Dolar ve Euro güne yükselişle başladı! 27 Ocak 2026 güncel döviz kuru
Güncel döviz kurunda dolar 43,3910 liradan, euro ise 51,5800 liradan güne başladı. Dolar endeksi, dün yüzde 0,6 düşüşle 97 seviyesine inerken, yeni günde yüzde 0,1 artışla 97,1 seviyesinde seyrediyor.
Döviz kurları, 27 Ocak 2026 Salı günü dolar ve euro alım-satımı yapacak yatırımcıların yakın takibinde yer alıyor. Piyasalardaki son durumu öğrenmek isteyen vatandaşlar, "Bugün dolar ve euro ne kadar?" sorusuna yanıt arıyor. İşte son durum.
DOLAR VE EURO GÜNE YÜKSELİŞLE BAŞLADI
İstanbul serbest piyasada dolar ve euro yeni güne sınırlı yükselişle başladı. Dolar, 43,3890 liradan alınırken 43,3910 liradan satılıyor.
Euro ise 51,5780 liradan alınıp 51,5800 liradan işlem görüyor.
Dün kapanışta doların satış fiyatı 43,3710 lira, euronun satış fiyatı ise 51,4650 lira seviyesindeydi.
Döviz kurlarındaki hareketlilik yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor.
BIST 100 TARİHİ ZİRVESİ YENİLEDİ
Borsa İstanbul'da pozitif hava etkisini sürdürürken, BIST 100 endeksi günü güçlü alımlarla tamamladı. Endeks, yüzde 1,42 oranında yükselerek 13.177,32 puana çıktı ve tarihindeki en yüksek kapanış seviyesine ulaştı.
Vadeli piyasalarda ise Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören BIST 30 endeksine dayalı şubat vadeli kontrat, akşam seansında önemli bir değişim göstermeyerek 14.813,00 puandan günü tamamladı.
Döviz cephesinde dolar/TL kuru, önceki günü 43,3520 seviyesinden kapatmasının ardından yeni güne bankalararası piyasada yüzde 0,1'lik artışla 43,3920 civarında başladı.
Piyasa uzmanları, bugün yurt içinde veri akışının sınırlı olduğunu, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak konut fiyat endeksi, Richmond Fed imalat sanayi verisi ve New York Fed tüketici güven endeksinin yakından izleneceğini ifade ediyor. Teknik değerlendirmelere göre BIST 100 endeksinde 13.200 ve 13.300 puan seviyeleri direnç, 13.100 ve 13.000 puan seviyeleri ise destek olarak öne çıkıyor.