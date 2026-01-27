Altın ve gümüş yükseliş rekorları kırıyor!

Altın ve gümüş fiyatları yeni haftaya da rekorlarla başladı. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dün 5 bin 111 doları test ederek zirve tazeledi. Geçen hafta 4 bin 987 dolardan kapanış yapan ons altın, böylece tarihinde ilk defa 5 bin dolar seviyesinin de üzerine çıkmış oldu. Onstaki hareketlilik iç piyasada gram altını da yeni zirvelere taşıdı. Gram altın 7 bin 129 lirayı görerek tüm zamanların rekorunu kırdı. 2025'i yüzde 64 yükselişle tamamlayan ons altında, yılbaşından bu yana kaydedilen artış yüzde 18.5'e ulaştı.

Gram altın da şimdiden yüzde 18.77 yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz yılı yüzde 146 yükselişle tamamlayan ve geçen hafta 100 dolar eşiğini ilk defa aşan ons gümüş de yeni haftaya hızlı başladı. Gümüş dün yüzde 5'in üzerinde prim yaparak 110,1 dolar seviyesine ulaştı. Gümüş cuma günü de yüzde 7.48 gibi ciddi bir yükselişle 103,38 dolardan kapanış yapmıştı. 2025'i 71.1 dolardan tamamlayan gümüşte yılbaşından bu yana kaydedilen artış, dün itibarıyla yüzde 54.8'e ulaştı. Piyasalarda kıymetli metallerdeki son yükselişin özellikle jeopolitik risklerden kaynaklanan güvenli liman talebinden kaynaklandığı belirtiliyor.