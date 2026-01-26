Sahte ilana fren! Elektronik Doğrulama Sistemi 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak
Ev sahipleri dikkat! Elektronik İlan Doğrulama Sistemi, 1 Şubat’tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Satılık konut ilanlarında e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek.
Emlakpiyasasında sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek için hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) genişletiliyor. Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistem ile satılık konut ilanlarında e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek. Yetkilendirmesi yapılmayan ilanlar emlak sitelerinde yayımlanamayacak.
DANIŞMANA YETKİ
Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, sistemin, gayrimenkullerin satış sürecinde yaşanan sıkıntıları engellediğini ve temiz ilan sürecini başlattığını söyledi. Sistemin son aşamasının yakında tamamlanacağına işaret eden Akçam, "Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan EİDS, 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Böylece, Türkiye'deki tüm gayrimenkuller bu sistemin içerisine dahil edilecek. Vatandaş, satacağı konutunu ilan portalına taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek" diye konuştu.
SÜRESİ BELİRLENEBİLİR
Akçam, vatandaşların, sistem üzerinden ilgili emlak danışmanının ismini ve ilan süresini de belirleyebileceğini ifade etti. İlanların daha şeffaf noktaya geleceğine ve onaylı olacağına dikkati çeken Akçam, uygulamanın, sektöre kurumsallık yönünde ciddi avantaj sağlayacağını söyledi.
KONUTLARINYÜZDE 36.5'INI KADINLAR ALDI
Kadınlarasatılan konut sayısı, 2025'te bir önceki yıla kıyasla yüzde 19.1 artarak 616 bin 570 oldu. Bu sayı, satılan toplam konutun yüzde 36.51'ini oluşturdu. Kadınlar, 2016'da 391 bin 334 konut alırken, bu oran son 10 yılda yüzde 57.5 artışla 616 bin 570'e ulaştı.
Son 10 yıllık istatistiklere bakıldığında ise kadınların konut satın almalarının dalgalı seyir izlediği görüldü. Kadınlara, 2016'da 391 bin 334, 2017'de 409 bin 453, 2018'de 421 bin 286, 2019'da 420 bin 276, 2020'de 483 bin 7, 2021'de 506 bin 495, 2022'de 484 bin 654, 2023'te 401 bin 933, 2024'te 517 bin 528 konut satışı yapıldı.