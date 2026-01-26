Sahte ilana fren! Elektronik Doğrulama Sistemi 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak

Emlakpiyasasında sahte ilanlar ve spekülatif fiyat artışlarını önlemek için hayata geçirilen Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS) genişletiliyor. Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan Elektronik İlan Doğrulama Sistemi (EİDS), 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Ticaret Bakanlığı'nın hayata geçirdiği sistem ile satılık konut ilanlarında e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek. Yetkilendirmesi yapılmayan ilanlar emlak sitelerinde yayımlanamayacak.

Sistem ile satılık konut ilanlarında e-Devlet üzerinden yetki doğrulaması zorunlu hale gelecek (AA) DANIŞMANA YETKİ Tüm Emlak Danışmanları Birliği Başkanı Hakan Akçam, sistemin, gayrimenkullerin satış sürecinde yaşanan sıkıntıları engellediğini ve temiz ilan sürecini başlattığını söyledi. Sistemin son aşamasının yakında tamamlanacağına işaret eden Akçam, "Yaklaşık bir yıldır kiralık konutlarda ve satılık iş yerlerinde uygulanan EİDS, 1 Şubat'tan itibaren satılık konutları da kapsayacak. Böylece, Türkiye'deki tüm gayrimenkuller bu sistemin içerisine dahil edilecek. Vatandaş, satacağı konutunu ilan portalına taşımak için e-Devlet üzerinden emlak danışmanına yetki verecek" diye konuştu.