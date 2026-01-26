Emeklinin bayram ikramiyesine zam: 5 bin TL'ye çıkacak | İki bakanlık çalışma başlattı

17.7 milyon emekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar TL'nin üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban bayramında 57.4 milyar TL olmak üzere 100 milyar TL'nin üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar TL olarak gerçekleşmişti.

Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı miktarda almayacak (AA)

İKRAMİYEYİ KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini, "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri"alacak.

HERKES AYNI MİKTARDA MI İKRAMİYE ALACAK?

Emekli bayram ikramiyesini herkes aynı oranda alamıyor. Dul ve yetim maaşı alanlar hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin Ramazan Bayramı'nda eşten maaş alanlar 5 bin TL'nin yüzde 75'ini, yani 3 bin 750 TL alacak. Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar 2 bin 500 bin TL, yetimler ise 1.250 TL ikramiye alacak.