Emeklilerin dört gözle beklediği bayram ikramiyesi 5 bin TL oluyor!

Ocakzamlarının ardından 17.7 milyon emeklinin gözü bayram ikramiyesine çevrildi. 4 bin lira olan bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması bekleniyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ikramiye artışının bütçeye etkisini çalışırken; Hükümet artışa ilişkin yasal düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunmaya hazırlanıyor. İşte detayları...

2026'DA NE KADAR OLACAK?

2018 yılında uygulamaya alınan bayram ikramiyesi, 2025 yılında yüzde 33.33'lük artışla 4 bin liraya yükseltilmişti. 2026'da bayram ikramiyesinin 5 bin liraya çıkarılması hedefleniyor. Ekonomi yönetimi, ikramiye artışına ilişkin çalışmaları yürütürken, bütçeye etkisini hesaplıyor.

Emekli ikramiyesinde 5 bin TL planı

KANUN ÇIKARILACAK MI?

TAKVİM'den Önder Yılmaz'ın haberine göre, bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından bayram ikramiyelerine ilişkin düzenleme Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. Kabine toplantısında ele alınmasıyla birlikte, Hükümetin ikramiyeye ilişkin kanuni düzenlemeyi Ramazan ayı içinde TBMM'ye sunması bekleniyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülecek olan düzenleme, TBMM Genel Kurulu'nda yasalaştırılmasının ardından Cumhurbaşkanı'nın onayına sunulacak ve Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek.

KİMLER ALACAK?

Bayram ikramiyelerini "SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlar ile şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri" alacak.

HERKES AYNI MİKTARDA MI ALACAK?

Emekliler ikramiyenin tamamını alacak. Ancak dul ve yetim maaşı alanlar ise hisse oranına göre ödemelerden yararlanacak. Eşten maaş alanlar yüzde 75, emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlar yüzde 50, yetimler ise yüzde 25 oranında ikramiyeye hak kazanacak. Örneğin; ikramiye 5 bin lira olursa Ramazan Bayramı'ndan önce eşten maaş alanlar yüzde 75'ini, yani 3 bin 750 lira alacak. Emekli olup veya çalışan olarak eşten maaş alanlara 2 bin 500 lira, yetimlere ise bin 250 lira verilecek.

ÇİFT EMEKLİ MAAŞI ALANA NE ÖDENECEK?

İki ayrı emekli maaşı bulunanlar en yüksek ödemeye imkan veren maaşı hangisi ise onun üzerinden ikramiye alabilecek. Örneğin; hem emekli aylığı hem de vefat eden eşinden aylık alan kişiye, kendi emekliliği yüksekse sadece o maaş üzerinden ikramiye ödemesi gerçekleştirilecek.

İLK ÖDEME MART AYINDA

SosyalGüvenlik Kurumu, bayram ikramiyeleri ödemeleri için çalışmalarını yürütüyor. Bu yıl Ramazan Bayramı 20-22 Mart tarihlerine denk geliyor. Geçmiş uygulamalar dikkate alındığında ilk bayram ikramiyesinin 9-14 Mart tarihleri arasında emeklilerin yatırılması bekleniyor. Kurban Bayramı da 27-30 Mayıs arasında kutlanacak. İkramiyelerinin ise 18-23 Mayıs tarihleri arasında yatırılabileceği hesaplanıyor.

150 MİLYARLIK ÖDEME

17.7 milyonemekliye ödenecek toplam bayram ikramiyesinin 150 milyar liranın üzerinde olacağı hesaplanıyor. 2025 yılında emeklilere Kurban Bayramı'nda 57.4 milyar lira olmak üzere 100 milyar liranın üzerinde ikramiye ödemesi yapılmıştı. 2024 yılında ise bu rakam 84.2 milyar lira olarak gerçekleşmişti.