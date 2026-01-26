9 ilde daha kura heyecanı:22 bin konut hak sahiplerine teslim edilecek!

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı tarafından 81 ilimizde hayata geçirilen Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 4 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, dün Giresun'da bin 676 konutun kura çekimiyle devam etti. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya, Erzincan, Şanlıurfa, Trabzon, Tokat, Amasya, Manisa, Sivas, Kastamonu, Aydın ve Giresun'da 121 bin 265 konutun kurası çekilmiş oldu. Sosyal medya hesabından 26-31 Ocak kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Milletimize söz verdiğimiz gibi ülkemizin dört bir yanında 500 bin yuvanın anahtarlarının sahiplerini belirlemeye devam ediyoruz. Bugüne kadar 32 şehirde 121 bin 265 konutun hak sahibi belli oldu. Çektiğimiz her kurada mutlulukları adım adım büyütüyoruz. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız" mesajını verdi.

SIRA YARIN KİLİS'TE

Yeni haftanın takvimine göre yarın Kilis'te bin 170, 28 Ocak Çarşamba günü Sinop'ta 947, 29 Ocak Perşembe günü Niğde'de 2 bin 604, 30 Ocak Cuma günü Aksaray'da 2 bin 353, Ordu'da 3 bin 334 ve Karabük'te bin 600, 31 Ocak Cumartesi günü ise Samsun'da 6 bin 397, Nevşehir'de 2 bin 368 ve Bartın'da bin 620 konut için kura çekimi yapılacak.

Çekilişi gerçekleşecek kura listesi (takvim.com.tr)

41 İL-143 BİN 658 EV

26-31 Ocak haftasında toplam 22 bin 393 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 31 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 41'e, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 143 bin 658'e yükselecek. TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesine 5 milyon 242 bin geçerli başvuru yapıldı. İstanbul 1 milyon 235 bin başvuruyla ilk sırada yer alırken, Ankara ve İzmir onu izledi. Konutların ilk teslimatlarının Mart 2027'den itibaren yapılması planlanıyor.