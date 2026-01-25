MTV'de son hafta! 2 Şubat'ta bitecek

Motorlu taşıtlar Vergisi'nin (MTV) ilk taksit ödemelerinde 2 Şubat Pazartesi son gün. Ödemeler vergi daireleri, PTT, banka şubeleri ve mobil bankacılıktan yapılabiliyor. Ödemesini yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanacak. MTV ödemeleri aracın model yılı, cinsi, motor silindir hacmi, motor gücü, azami ağırlığı gibi faktörlere göre değişkenlik gösteriyor. Motor silindir hacmi 1.300 olan ve 1-3 yaş aralığındaki araç için 6 bin 902 lira, 4-6 yaş 4 bin 807 lira, 7-11 yaş 2 bin 693 lira ödenmesi gerekiyor. 1.301- 1.600 arası motor silindir hacmi olan araç sahipleri 1-3 yaşta 12 bin 28 lira, 4-6 yaşta 9 bin 12 lira, 7-11 yaşta 5 bin 220 lira MTV ödeyecek.

Araca göre değişen ödemeler (takvim.com.tr)



ELEKTRİKLİDE4'TE 1 ORANI

Elektrikli araçlarda MTV, 4'te 1 oranında ödeniyor. Örneğin; motor gücü 110 kW, model yılı 2023 ve taşıt değeri 700 bin lira olan otomobil cinsi taşıtın MTV'si, model yılına göre 1-3 yaş aralığında 20 bin lira varsayılırsa elektrikli araç sahibi 5 bin lira ödeyecek.

Haber: Barış Şimşek