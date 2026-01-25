İndirimli değil pahalı tatil satanlara dikkat! Erken rezervasyon oyununa dikkat

Kıbrıs'ta bir otel için 7 ay önceden 105 bin lira ödeyerek rezervasyon yaptıran bir tüketici, "Tatil zamanı geldiğinde fiyatın 65 bin lira olduğunu gördüm" dedi. Yine Kıbrıs'ta bir otelde rezervasyon yaptıran bir diğer vatandaş da tatiline 1 hafta kala oda fiyatının 35 bin lira daha ucuza satıldığını görünce şaşkınlık yaşadığını söyledi. İade paketi de satın aldığını vurgulayan tüketici, "Rezervasyonu iptal etmek istedim. Rezervasyon iadesi yapılamayacağını ama fiyat farkını iade edeceklerini söylediler. Buna karşılık herhangi bir fiyat farkı iadesi yapılmadı" sözleriyle dert yandı.

Tatilciler tatil fiyatlarındaki dalgalanmaya sert tepki gösterdi (AA)

Başka bir vatandaş da yaşadıklarını şöyle anlattı: "İstanbul'daki bir otele 1 ay öncesinden rezervasyon yaptırdım. 6 gece konaklama için 28 bin 341 lira ödedim. Aradan 20 gün geçtikten sonra aynı tarihler için oda fiyatının 18 bin 627 liraya indiğini fark ettim. Durumu, ilgili platforma ilettim. Ancak 'otel indirimi' olduğu ve herhangi bir iade ya da düzeltme yapılmayacağı söylendi." 4 günlük tatil için erken rezervasyonla 88 bin 576 lira ödeyen başka bir tüketici ise tatilinden 1 gün önce karşılaştığı fiyatın 67 bin 860 lira olduğunu, ancak bunu ilettiği firmadan "Yapacak bir şey yok" yanıtı aldığını söyledi.