Yeni haftada pompa fiyatları değişiyor! Benzine 1,11 TL’lik zam

Güncel akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol hareketlerine bağlı olarak sürekli değişiyor. En son 23 Ocak'ta motorine ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılmıştı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ne kadar? İşte son durum.

Akaryakıt tabelaları en son 23 Ocak 2026 tarihinde değişti. MOTORİN ZAMMI SONRASI GÖZLER BENZİNDE Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklik 23 Ocak 2026 tarihinde yaşandı. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, bu artış pompaya yansıdı. Motorindeki artışın ardından bu kez benzin için fiyat artışı gündeme geldi. BENZİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR? Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor. Söz konusu artışla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 55,05 TL, Ankara'da 55,90 TL, İzmir'de ise 56,24 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.