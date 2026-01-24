Yeni haftada pompa fiyatları değişiyor! Benzine 1,11 TL’lik zam
Benzin fiyatlarına 27 Ocak Salı’dan geçerli olmak üzere 1,11 kuruşluk artış geliyor. Döviz piyasasındaki dalgalı seyir ve İran’daki gündem, akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.
Güncel akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve Brent petrol hareketlerine bağlı olarak sürekli değişiyor. En son 23 Ocak'ta motorine ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılmıştı. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de benzin fiyatları ne kadar? İşte son durum.
MOTORİN ZAMMI SONRASI GÖZLER BENZİNDE
Akaryakıt fiyatlarındaki son değişiklik 23 Ocak 2026 tarihinde yaşandı. Motorinin litre fiyatına ortalama 1 lira 47 kuruş zam yapılırken, bu artış pompaya yansıdı. Motorindeki artışın ardından bu kez benzin için fiyat artışı gündeme geldi.
BENZİNE NE KADAR ZAM BEKLENİYOR?
Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, benzinin litre fiyatına 27 Ocak 2026 Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 1 lira 11 kuruş zam yapılması bekleniyor.
Söz konusu artışla birlikte benzinin litre fiyatının İstanbul Avrupa Yakası'nda 55,05 TL, Ankara'da 55,90 TL, İzmir'de ise 56,24 TL seviyesine yükselmesi öngörülüyor.
LPG'DE DEĞİŞİKLİK VAR MI?
LPG fiyatlarında ise şu aşamada herhangi bir zam ya da indirim beklentisi bulunmuyor.
GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI
İstanbul (Avrupa Yakası)
Benzin: 54,10 TL
Motorin: 57,34 TL
LPG: 29,29 TL
İstanbul (Anadolu Yakası)
Benzin: 53,92 TL
Motorin: 57,16 TL
LPG: 28,69 TL
Ankara
Benzin: 55,00 TL
Motorin: 58,42 TL
LPG: 29,17 TL
İzmir
Benzin: 55,27 TL
Motorin: 58,69 TL
LPG: 29,09 TL
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL BELİRLENİYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasında oluşan işlenmiş ürün fiyatları ile dolar kurundaki değişimler dikkate alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu fiyatlar, serbest piyasa koşulları nedeniyle dağıtım şirketlerine ve şehirlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.