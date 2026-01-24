Türkiye'nin ihracatının finansman yolculuğunda yeni hamle! Eximbank’tan finansman hareketi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Eximbank'ın alıcı kredileri programının kapsamının genişletildiğini açıkladı. Yeni düzenlemeyle uzun vadeli alıcı kredilerinin yanı sıra akreditif gibi kısa vadeli işlemler de destek kapsamına alınırken, ihracatçının finansman gücünün artırılması hedefleniyor. Bolat, "Türkiye'nin ihracatının finansman yolculuğunda çok önemli bir günü yaşıyoruz. Eximbank, yepyeni bir ihracat finansman destek enstrümanını devreye alıyor" dedi. Alıcı Kredileri Programı'nın işleyişine ilişkin bilgi veren Bolat, süreci şöyle anlattı: İlk aşamada Eximbank'a başvuru yapılıyor. Uygun görülen kredi için faiz desteği devreye giriyor. İkinci aşamada kredi, aracı banka kanalıyla yabancı alıcıya kullandırılıyor ve ihracat bedeli doğrudan ihracatçımıza ödenerek nakit akışı güvence altına alınıyor.

