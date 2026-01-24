Ramazan boyunca fiyat sabit: Kıyma 485 TL kuşbaşı 510 TL

Ankara Perakendeciler Derneği (PERDER) ile Et ve Süt Kurumu (ESK) bu sene de protokol imzalayarak kırmızı et ve tereyağı fiyatlarında ramazan sonuna kadar sabitleme kararı alırken, benzer bir karar İstanbul Perakendeciler Derneği tarafından da alındı.

ESK AYARI

Ankara için ESK tarafından piyasaya arz edilen ürünlere ilişkin sabitlenen fiyatlar; kıyma 485 lira, kuşbaşı 510 lira, tranç 535 lira, kontrafile 900 lira, antrikot bin lira, bonfile bin 200 lira, tereyağı 384 lira oldu. Fiyatlar İstanbul için de sabitlenen fiyatlar dana kıyma 485 lira, dana kuşbaşı 510 lira, tereyağı 384 lira olarak açıklandı. Ürünler Ankara'da PERDER üyesi 19 market, İstanbul'da üye 30 market tarafından tüketiciye ulaştırılacak. Ankara PERDER'in açıklamasında uygulamanın ramazan ayı öncesinde artış gösteren gıda talebi ve piyasa koşulları dikkate alınarak vatandaşın alım gücünü korumaya yönelik hayata geçirildiğini bildirdi. İstanbul PERDER'den yapılan açıklamada ise "Yerel marketler olarak çeşitli kampanyalarla tüketicimizi fiyat artışlarına karşı korumayı sürdürüyoruz. Ramazan ayında da fırsatçılığa izin vermeyeceğiz" denildi.