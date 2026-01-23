Gümüş ve altında çifte rekor! Uzmana göre altın 10 Bin TL’yi görebilir
Altın piyasalarında rekor serisi hız kesmeden devam ediyor. Gümüş ons fiyatı tarihi seviyelere ulaşırken gram altın 7 bin lirayı gördü.
Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan A Haber canlı yayın konuğu Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, yaşanan fiyatlamaların teknik analizle açıklanamayacağını vurguladı. İşte altın ve gümüş piyasasında son durum!
ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE
Piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte hem altın hem de gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. ABD ekonomisinin güçlü seyrine işaret eden verilerin ardından tahvil piyasasında alımlar öne çıktı ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesine geriledi.
Kıymetli metaller cephesinde ise alım ağırlıklı bir görünüm dikkat çekti. Enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz oluşturmaması, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerinin korunması, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve özellikle gümüşü destekleyen endüstriyel talep artışı, fiyatları tarihi seviyelere taşıdı.
Altının ons fiyatı önceki gün 4 bin 928 dolarla rekor kırarken, yeni işlem gününde yükselişini sürdürerek 4 bin 967 dolara ulaştı.
Gümüşün ons fiyatı ise dün 96,6 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün 99,25 dolara çıkarak yeni bir tarihi rekor kaydetti.
"GEÇEN YILIN AYNI TABLOSU, BU YIL DAHA AGRESİF"
İslam Memiş, mevcut tabloyu geçen yılın ilk çeyreğine benzeterek, altının yıllık getirisini yine yılın başında verdiğini ifade etti. Haziran ayına kadar gram altında 8 bin lira beklentisi olduğunu belirten Memiş, sürecin hızlanması halinde beş haneli rakamların da sürpriz olmayacağını söyledi.
Kapalıçarşı'da fiziki gram altının 7.024 liraya kadar yükseldiğini belirten Memiş, "Eğer 8 bin liranın üzerinde kalıcı kapanışlar görürsek, bu yıl 10 bin liralı seviyeler sürpriz olmaz"dedi.
"BU BİR MANİPÜLASYON PİYASASI"
Altın fiyatlarındaki sert yükselişin bir balon olup olmadığı sorusuna yanıt veren Memiş, piyasanın tamamen büyük oyuncuların kontrolünde olduğunu ifade etti. Geçen yıl benzer bir süreçte ons altında 500 dolar, gram altında ise 1.000 liralık sert düşüşler yaşandığını hatırlattı.
"Bu piyasada kazanan küçük yatırımcı değil, sistemi kuran büyük oyuncular. Ons altını tek tuşla 100–150 dolar oynatarak milyonlar kazanıyorlar. Küçük yatırımcının al-sat yaparak kazanma ihtimali yok"dedi.
KÜÇÜK YATIRIMCI NE YAPMALI?
İslam Memiş'e göre küçük yatırımcı için en önemli strateji fiyata değil, miktara odaklanmak. Uzun vadeli düşünen yatırımcıların düzenli alım yapmaya devam edebileceğini belirten Memiş, kısa vadeli al-sat işlemlerinden kesinlikle uzak durulması gerektiğini vurguladı.
"Elinde altını olan korusun. Nakde ihtiyacı olan, ev veya araba alacak olan varsa satsın. Çünkü ikinci yarıda kredi musluklarının açılması ve emlak fiyatlarının yükselmesi muhtemel" değerlendirmesinde bulundu.
"ALTINI ALMAZSAM 7'DEN, 8'DEN, 10'DAN ALACAĞIM"
Gram altında sürekli yeni seviyelerin konuşulduğunu belirten Memiş, beklemenin yatırımcıyı avantajlı kılmadığını ifade etti:
"6 bin liradan almazsam 7'den alacağım, 7'den almazsam 8'den, 8'den almazsam 10'dan alacağım. Geçen yıl 3, 4, 5 ve 6 bin liralı seviyeleri gördük. Bu döngü devam edecek."
KUYUMCU VE ESNAF KENDİNİ NASIL KORUYOR?
Piyasanın esnaf tarafında da ciddi riskler barındırdığına dikkat çeken Memiş, kuyumcuların açık pozisyon taşımaması gerektiğini söyledi. Satış yapıldığı anda anında mal bağlanması gerektiğini belirten Memiş, aksi halde ciddi zararların oluşabileceğini ifade etti.
Vatandaşlara da uyarılarda bulunan Memiş, özellikle ev alım sürecinde tapudan kesin mesaj gelmeden altın bozdurulmaması gerektiğini vurguladı. Cayma durumlarında oluşan zararların hukuki yollarla talep edilebileceğini hatırlattı.
BORSA İSTANBUL'DA DA REKOR: HEDEF 14 BİN
Borsa İstanbul'un da 13 bin puan seviyesini aşarak yeni bir rekor kırdığını belirten Memiş, 14 bin puan hedefinin öne çekildiğini söyledi. Piyasalarda beklentilerin çok daha erken gerçekleştiğine dikkat çekti.
GÜMÜŞTE TEHLİKE ÇANI: "UZAK DURUN"
İslam Memiş, gümüş piyasasına ilişkin ise net bir uyarıda bulundu. Gram gümüşün 138 liraya, ons gümüşün ise 99 dolara dayandığını belirten Memiş, bu seviyelerin son derece riskli olduğunu söyledi.
"Altın için uzun vadeli alım düşünülebilir ama gümüş için kesinlikle aynı şeyi söylemiyorum. Gümüş bu yıl üzer, ağlatır. Şu anda uzak durulması gereken bir emtia"dedi.
"YENİ DÜNYA DÜZENİNDE TEKNİK ANALİZ DÖNEMİ BİTİYOR"
Memiş, küresel piyasalarda artık klasik teknik analizlerin anlamını yitirdiğini savundu. Yapay zekanın yatırımcı davranışlarını analiz ederek piyasaları yönlendirdiğini belirten Memiş, yeni dönemde insan reflekslerinin bile önceden ölçülebildiğini ifade etti.
"Artık insanlar yapay zekanın güdümünde. Geleneksel analizlerin yerini algoritmalar alıyor. Yeni dünya düzeninde piyasalar sizi istediği yere yönlendirebilir" diyerek yatırımcıları temkinli olmaya çağırdı.