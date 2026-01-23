Gümüş ve altında çifte rekor! Uzmana göre altın 10 Bin TL’yi görebilir

A Haber canlı yayınına katılan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, fiyat hareketlerinin teknik analizle açıklanamayacağını söyledi.

"GEÇEN YILIN AYNI TABLOSU, BU YIL DAHA AGRESİF"

İslam Memiş, mevcut tabloyu geçen yılın ilk çeyreğine benzeterek, altının yıllık getirisini yine yılın başında verdiğini ifade etti. Haziran ayına kadar gram altında 8 bin lira beklentisi olduğunu belirten Memiş, sürecin hızlanması halinde beş haneli rakamların da sürpriz olmayacağını söyledi.

Altın yerinde durmuyor yatırımcı ne yapmalı? 10 bin TL'yi görebilir

Kapalıçarşı'da fiziki gram altının 7.024 liraya kadar yükseldiğini belirten Memiş, "Eğer 8 bin liranın üzerinde kalıcı kapanışlar görürsek, bu yıl 10 bin liralı seviyeler sürpriz olmaz"dedi.