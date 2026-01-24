Ekonomide 3 olumlu gelişme... Bakan Şimşek açıkladı: Makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , ekonomide güveni güçlendiren üç önemli gelişmeye duyurdu.

FITCH POZİTİFE ÇEVİRDİ "Üç olumlu gelişme. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.

Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

KKM'DE VADELER SONA ERDİ

Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.

YABANCI KAYNAK GİRİŞİ

Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.

Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."