Ekonomide 3 olumlu gelişme... Bakan Şimşek açıkladı: Makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide güveni güçlendiren üç önemli gelişmeye duyurdu. Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü pozitife çevirdiğini, Kur Korumalı Mevduat’ın döviz ve altın tüm vadeleriyle sona erdirildiğini ve kısa vadeli yabancı sermaye girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranlarının artırıldığını belirten Şimşek, "Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ekonomide güveni güçlendiren üç önemli gelişmeye duyurdu.
Önümüzdeki dönemde yeni bir not artışı olabileceğinin sinyalini veren Bakan Şimşek, "Makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.
Şimşek sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
FITCH POZİTİFE ÇEVİRDİ
"Üç olumlu gelişme. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, ülkemizin kredi notu görünümünü pozitife çevirdi. Bu gelişme önümüzdeki dönemde not artışı olabileceğine işaret ediyor.
KKM'DE VADELER SONA ERDİ
Önemli bir koşullu yükümlülük olan Kur Korumalı Mevduat'ın döviz ve altın tüm vadelerinin sona ermesiyle, bu uygulamaya ilişkin düzenlemeler yürürlükten kaldırıldı.
YABANCI KAYNAK GİRİŞİ
Ayrıca kısa vadeli yabancı kaynak girişini sınırlamak amacıyla zorunlu karşılık oranları artırıldı.
Programımızla ekonomimizin kırılganlıklarını azaltmaya ve makro finansal istikrarı güçlendirmeye devam ediyoruz."