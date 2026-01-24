Borsa 13 bin puanı aşarak tarihi zirvesini yaşadı! Altının gramı 6 bin 900 liradan satılıyor!

Songünlerde görülen piyasa hareketliliğinin ardından dün, piyasalarda çifte rekor görüldü. Borsa 13 bin puanı aşarak tarihi zirvesine ulaşırken, altının gramı 7 bin lira seviyesini görerek tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. Altının gramı 6 bin 900 liradan, çeyreği 11 bin 545 liradan, Cumhuriyet altını ise 45 bin 968 liradan satılıyor. 4 bin 967,4 dolarla rekor seviyeyi gören altının onsu da 4 bin 954 dolardan işlem görüyor. Altının yükseliş ivmesini değerlendiren Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Yılın ilk yarısına kadar altında yükseliş beklentimiz devam ediyor. Yıl sonu tahmini yapmak zor. İlk önce 8 binli rakamları göreceğiz. O eşik kırıldıktan sonra Türkiye'de bu yıl 5 haneli rakamlar, ardından 10 bin lira ve üzeri rakamlar konuşulur" diye konuştu.

