Taban aylık 20 bin liraya çıktı! Emekliye zam farkı geliyor | Milyonların hesabı bu ay değişecek

Taban aylığı artıran teklif Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile yaşlılık, malullük, ölüm aylığı alan emeklilere ve hak sahiplerine dosya bazında 16 bin 881 lira olan en düşük aylık ödeme tutarı, 20 bin liraya yükseltildi. Bu düzenleme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayıyla Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yasalaşacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri zamlı aylıklarını ayın 17'si itibarıyla almaya başladı. Ancak en düşük emekli aylığı alanlara 16 bin 881 lira ödendi. SSK emeklileri ayın 17-26'sında ödeme alırken, Bağ-Kur emeklilerinde maaşlar ayın 25-28'i arasında yatıyor. Düzenlemenin Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından emeklilere 3 bin 119 liraya varan zam farkı ödenecek. Zam farklarının bu ay içinde yatırılması bekleniyor.



2.5 MİLYONAÖDEME BUGÜN

Memur emeklilerinin zam farkı bugün yatırıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan vatandaşların 2026 yılı zam farkları ile harp ve vazife malullüğü aylığı alanların 2025 yılı ek ödemelerinin bugün hesaplara yatırıldığını kaydetti.

Haber: Burcu Şen