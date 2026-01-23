KOSGEB'den iş kurmak isteyen girişimciye 2 milyon lira destek!

KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında 2026 yılının birinci dönem başvuruları alınıyor. "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen program kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sunulacak.

Fotoğraf (AA) YÜZDE 80 GERİ ÖDEMELİ

İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere; 1.5 milyon liraya kadar, yüzde 80 oranında geri ödemeli destek verilecek. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limiti 150 bin lira artırılacak. Destek kapsamında işletmelerin; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanacak. Kredi finansman desteği kapsamında ise; 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak. Kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak, azami kredi vadesi 36 ay olacak.