KOSGEB'den iş kurmak isteyen girişimciye 2 milyon lira destek!
2 milyon liraya kadar destek imkanı sunulan Girişimci Destek Programı’nda yeni dönem başvuruları alınıyor. Program kapsamında kadın ve genç girişimcilere 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği imkanı da sunuluyor.
KOSGEB tarafından yürütülen Girişimci Destek Programı kapsamında 2026 yılının birinci dönem başvuruları alınıyor. "KOSGEB Girişimcilerini Seçiyor" mottosuyla yürütülen program kapsamında işini kurmak ve geliştirmek isteyen girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlanacak. Kadın ve genç girişimcilerin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla Kredi Finansman Desteği kapsamında ise 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sunulacak.
YÜZDE 80 GERİ ÖDEMELİ
İş geliştirme desteği kapsamında girişimcilere; 1.5 milyon liraya kadar, yüzde 80 oranında geri ödemeli destek verilecek. Girişimcinin kadın, genç, engelli, gazi veya birinci derece şehit yakını olması halinde destek üst limiti 150 bin lira artırılacak. Destek kapsamında işletmelerin; personel, makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve hizmet alımı (eğitim, danışmanlık ve yönderlik, belgelendirme, test ve analiz, pazarlama, tasarım ve sınai mülkiyet hakları) giderleri karşılanacak. Kredi finansman desteği kapsamında ise; 1 milyon liraya kadar işletme sermayesi desteği sağlanacak. Kredi anlaşmalı bankalar aracılığıyla kullandırılacak. Kredi finansman maliyetinin yüzde 50'si KOSGEB tarafından geri ödemesiz karşılanacak, azami kredi vadesi 36 ay olacak.
NASIL YARARLANILACAK?
Destekten yararlanmak için başvurular 31 Ocak tarihine kadar alınacak. Başvurular; sektör bazında oluşturulan kurullarda KOSGEB personeli, öğretim elemanları ve bağımsız sektör temsilcileri tarafından değerlendirilecek. Ülke genelinde ilk 1000, il bazında ilk 6 proje jüri değerlendirmesine davet edilecek. Jüri ve kurul puanlarının ortalamasına göre yapılan sıralamada; ülke genelinde ilk 500, il bazında ilk 3 proje destek almaya hak kazanacak. İsteyen kadın veya genç girişimciler yalnızca kredi finansman desteğinden yararlanabilecek. Jüri puanı 50 ve üzeri olup sıralamaya giremeyen kadın veya genç girişimciler ise kredi finansman desteğinden faydalanabilecek.
FAİZ VE KOMİSYON YOK
Sonbaşvuru tarihi 31 Ocak 2026...
Geri ödemeli desteklerde faiz/komisyon uygulanmayacak.
Geriödemeler, 36 aylık program süresi sonunda başlayacak.
BİN 699 PROJEYE 2.4 MİLYAR TL
2025yılındaİş Geliştirme Desteği kapsamında; 1'inci dönemde 559 projeye 820 milyon, 2'nci dönemde 568 projeye 800 milyon, 3'üncü dönemde 572 projeye 830 milyon lira olmak üzere bin 699 proje için 2 milyar 450 milyon lira tutarında destekleme kararı alındı.
DESTEKLENECEKSEKTÖRLER
İmalat
Telekomünikasyon
Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler
Bilişim altyapısı, veri işleme ve barındırma ve diğer bilgi hizmet faaliyetleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme.