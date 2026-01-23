Kamudaki sözleşmeli personele yarı zamanlı çalışma hakkı!

Devletmemurlarına uygulanan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de verildi. Kamuda görev yapan 500 bine yakın sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenleme, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; devlet memurlarına verilen doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin hüküm, sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasen uygulanacak. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personeli belirlemede Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.

Fotoğraf (AA) TEMMUZ'DA BAŞLADI

Memurlara çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı geçtiğimiz yıl, 17 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlamıştı. Bu düzenlemeye göre; bu imkandan yararlanabilmek için çalışanın; kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının bu haktan yararlanamayacak kadro unvanları arasında yer almıyor olması ve talepte bulunması gerekiyor.