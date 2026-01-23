Kamudaki sözleşmeli personele yarı zamanlı çalışma hakkı!
Memurlar için geçtiğimiz yılın ortasında uygulamaya alınan yarı zamanlı çalışma hakkı sözleşmelilere de verildi. Sözleşmeliler de, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarı zamanlı çalışabilecek...
Devletmemurlarına uygulanan doğum veya evlat edinme sonrası yarı zamanlı çalışma hakkı, sözleşmeli personele de verildi. Kamuda görev yapan 500 bine yakın sözleşmeli personeli ilgilendiren düzenleme, dün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre; devlet memurlarına verilen doğum veya evlat edinme sonrası yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin hüküm, sözleşmeli personele de aynı usul ve esaslar çerçevesinde kıyasen uygulanacak. Yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacak sözleşmeli personeli belirlemede Cumhurbaşkanlığı yetkili olacak.
TEMMUZ'DA BAŞLADI
Memurlara çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkanı geçtiğimiz yıl, 17 Temmuz tarihli Cumhurbaşkanı kararıyla uygulanmaya başlamıştı. Bu düzenlemeye göre; bu imkandan yararlanabilmek için çalışanın; kendisinin veya eşinin doğum yapmış olması ya da bir çocuğu evlat edinmesi, çocuğunun sağ olması, aynı çocuk için daha önce bu haktan yararlanmamış olması, kadro unvanının bu haktan yararlanamayacak kadro unvanları arasında yer almıyor olması ve talepte bulunması gerekiyor.
NASIL UYGULANIYOR?
Haftalık çalışma süresi, normal haftalık çalışma süresinin yarısı olarak düzenleniyor. Haftalık çalışma 3 günden az olamıyor. Günlük 3 saatten az, 8 saatten fazla çalışılamıyor. Personelin günlük çalışma saatleri günlere göre farklı olarak belirlenebileceği gibi, eşit olarak da belirlenebiliyor. Yarım zamanlı çalışan personele, yarım zamanlı çalışmaya başladığı tarihi izleyen ay başından itibaren mali haklar ile sosyal yardımlarına ilişkin her bir ödeme unsurunun yarısı esas alınarak ödeme yapılıyor.
İŞ-AİLE DENGESİ GÜÇLENDİRİLECEK
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, yarım zamanlı çalışma hakkının sözleşmeli personeli de kapsayacağı yönündeki düzenlemenin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiğini belirterek, şunları söyledi: "Aile ve Nüfus On Yılı vizyonumuz doğrultusunda her zaman ailelerimizin yanında olmaya, çalışma hayatında iş-aile dengesini güçlendirmeye devam edeceğiz."