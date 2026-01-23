Gümüş ons fiyatında tarihi zirve! 23 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar oldu?
23 Ocak 2026 itibariyle ons gümüş 99 dolara yükselirken gram gümüş 138 TL seviyesine çıktı.
Jeopolitik gelişmeler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Altına paralel hareket eden gümüş fiyatları da rekor tazeledi. İşte son durum!
ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE
Piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte hem altın hem de gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. ABD ekonomisinin güçlü seyrine işaret eden verilerin ardından tahvil piyasasında alımlar öne çıktı ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesine geriledi.
Kıymetli metaller cephesinde ise alım ağırlıklı bir görünüm dikkat çekti. Enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz oluşturmaması, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerinin korunması, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve özellikle gümüşü destekleyen endüstriyel talep artışı, fiyatları tarihi seviyelere taşıdı.
Altının ons fiyatı önceki gün 4 bin 928 dolarla rekor kırarken, yeni işlem gününde yükselişini sürdürerek 4 bin 967 dolara ulaştı.
Gümüşün ons fiyatı ise dün 96,6 dolar ile zirve yapmasının ardından bugün 99,25 dolara çıkarak yeni bir tarihi rekor kaydetti.