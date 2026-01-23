Gümüş ons fiyatında tarihi zirve! 23 Ocak 2026 gram gümüş ne kadar oldu?

Jeopolitik gelişmeler ve doların zayıflamasıyla birlikte altın fiyatları da tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaştı. Altına paralel hareket eden gümüş fiyatları da rekor tazeledi. İşte son durum!

Gümüşün ons fiyatı bugün 99,25 dolara çıktı. ALTIN VE GÜMÜŞTE TARİHİ ZİRVE Piyasalarda yaşanan son gelişmelerle birlikte hem altın hem de gümüş fiyatları rekor seviyelere ulaştı. ABD ekonomisinin güçlü seyrine işaret eden verilerin ardından tahvil piyasasında alımlar öne çıktı ve ABD 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,24 seviyesine geriledi. Kıymetli metaller cephesinde ise alım ağırlıklı bir görünüm dikkat çekti. Enflasyon verilerinin yukarı yönlü sürpriz oluşturmaması, Fed'in ilk faiz indirimi beklentilerinin korunması, jeopolitik risklerin tamamen ortadan kalkmaması ve özellikle gümüşü destekleyen endüstriyel talep artışı, fiyatları tarihi seviyelere taşıdı.