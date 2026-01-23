Merkez Bankası frene bastı! Politika faizi yüzde 37’ye çekildi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) rezervleri 16 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 9 milyar 102 milyon dolar artışla 196 milyar 75 milyon dolardan 205 milyar 177 milyon dolara yükseldi. İlk kez 200 milyar dolarlık eşik aşılarak rekor kırıldı. Brüt döviz rezervleri 4 milyar 808 milyon dolar artışla 84 milyar 155 milyon dolara çıktı. Altın rezervleri de 4 milyar 294 milyon dolar yükselişle 116 milyar 728 milyon dolardan 121 milyar 22 milyon dolara ulaştı.

PROGRAM BAŞARILI OLDU

Rezervlerin tarihi zirvesinde olduğunu belirten Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, şunları söyledi: "Uyguladığımız program sayesinde brüt rezervler 107 milyar dolar artarak 205.2 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervlerdeki artış ise 139.3 milyar dolar oldu. Uluslararası standartlara göre rezerv yeterliliğini sağladık. 143 milyar dolar tutarındaki KKM'den çıkış sürecini de başarıyla tamamlıyoruz. Böylece döviz pozisyonunda 280 milyar doları aşan iyileşme gerçekleşti. Güçlenen makro finansal istikrar, risk primimizin azalmasına ve ekonomimizin şoklara karşı daha dayanıklı hale gelmesine önemli katkı sağlıyor."

MERKEZ YÜZDE 37'YE ÇEKTİ

TCMBBaşkanı Fatih Karahan başkanlığında toplanan Para Politikası Kurulu (PPK), bu yılın ilk toplantısında, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 100 baz puan düşürerek yüzde 37'ye çekti. Kurulun ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36.5'ten yüzde 35.5'e düşürdüğü belirtildi. PPK sonrası yapılan açıklamada, enflasyonun ana eğiliminin Aralık'ta gerilediği kaydedilerek, şöyle denildi: "Öncü veriler Ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir."