Çalışma hayatında dijital çağ başladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle düzenlenen 14. Çalışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Yılmaz, iş hayatında dijitalleşmenin her geçen gün arttığına dikkat çekerken, "Özellikle ofis ve büro işleri ile medya, yazılım ve finans gibi mesleklerde de yapay zekânın etkisi giderek artıyor" diye konuştu. Bakan Işıkhan ise "Dijital dönüşüm tek başına devletin sırtına yüklenecek bir süreç değil. Bu büyük yürüyüşün asıl yükünü hep birlikte omuzlayacağız. Sendikalarımız bu süreci destekleyen bir yerde durmalı. Dijitalleşmeyi; daha nitelikli, esnek, sürdürülebilir işlerin oluşması için büyük bir fırsat olarak görmeliyiz" dedi.

Haber: Barış Şimşek