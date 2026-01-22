Türk Telekom numara taşıma pazarında en çok müşteri kazanan operatör oldu

TürkTelekom, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) yayımladığı Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörü Üç Aylık Pazar Verileri Raporu'na göre, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla mobil müşteri sayısında pazarda ikinciliği elde ederken, "Mobil Numara Taşıma" pazarında en çok müşteri kazanan operatör oldu. Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, "Sabit internet pazarındaki gücümüzü mobil iş koluna taşıma yönündeki stratejimize emin adımlarla devam ediyor, mobilde sürdürülebilir büyüme sağlayarak pazarda oyun kurucu rolümüzü güçlendiriyoruz. Son dört yıldır sektörün en çok yatırım yapan şirketi olarak, güçlü değer önermelerimiz, müşteri deneyimine odaklanan yaklaşımımız ve markamızın güçlü itibarı sayesinde 2025 yılının üçüncü çeyreğini, tarihimizin en yüksek mobil müşteri kazanımını elde ettiğimiz güçlü bir performansla tamamladık. Tercihleriyle teveccüh gösteren değerli müşterilerimize teşekkür ediyoruz" dedi. Şahin, BTK'nın açıkladığı verilerin, 5G çağında Türk Telekom'un mobildeki istikrarlı yükselişini ve oyun kurucu konumunu bir kez daha teyit ettiğini söyledi.

Günün Manşetleri Tüm Manşetler