TCMB 2026’nın ilk faiz kararını açıklıyor: Beklenti 150 baz puan indirim
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlanan AA Finans'ın beklenti anketine göre TCMB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesi bekleniyor. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını bugün açıklayacak.
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesini bekliyor.
46 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı.
YIL SONU TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
MERKEZ YILIN SON FAİZ KARARINDA 150 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.