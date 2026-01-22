TCMB 2026’nın ilk faiz kararını açıkladı: Yüzde 37 seviyesine düşürüldü
Son dakika haberi! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı. TCMB, politika faizini yüzde 37 seviyesine düşürdü. Yapılan açıklamada, "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." denildi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı.Yılın ilk faiz kararı açıklandı!
TCMB, politika faizini yüzde 37 seviyesine düşürdü.
TCMB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:
Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirmiştir.
Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.
Fiyat istikrarı sağlanana kadar sürdürülecek sıkı para politikası duruşu talep, kur ve beklenti kanalları üzerinden dezenflasyon sürecini güçlendirecektir. Kurul politika faizine ilişkin atılacak adımları; enflasyon gerçekleşmelerini, ana eğilimini ve beklentilerini göz önünde bulundurarak ara hedeflerle uyumlu biçimde dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirleyecektir. Adımların büyüklüğü, enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla gözden geçirilmektedir. Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin bir biçimde ayrışması durumunda, para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır.
Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması halinde parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları yakından izlenmeye ve likidite yönetimi araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.
Kurul, politika kararlarını enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
150 BAZ PUAN İNDİRİM BEKLENİYORDU
AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, ocak ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 36,5'e çekmesi bekleniyordu.
46 EKONOMİST KATILDI
AA Finans'ın TCMB'nin bugün yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 46 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Beklenti anketine katılan ekonomistlerin 3'ü politika faizinin 100 baz puan, 42'si 150 baz puan, biri ise 200 baz puan indirileceğini tahmin etti. Ekonomistlerin ocak ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı, politika faizinin 150 baz puan indirilerek yüzde 36,5'e çekilmesi yönünde oldu.
Ankete katılan ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 36 ile yüzde 37 arasında yer aldı.
YIL SONU TAHMİNLERİ BELLİ OLDU
Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28 oldu.
MERKEZ YILIN SON FAİZ KARARINDA 150 BAZ PUAN İNDİRMİŞTİ
Geçen yıl aralık ayında yapılan PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puan indirilerek yüzde 38'e çekilmişti.