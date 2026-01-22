TCMB 2026’nın ilk faiz kararını açıkladı: Yüzde 37 seviyesine düşürüldü

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 2026'nın ilk faiz kararını açıkladı.

Yılın ilk faiz kararı açıklandı!



TCMB, politika faizini yüzde 37 seviyesine düşürdü.

TCMB'den yapılan açıklama şu ifadelere yer verildi:



Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 38'den yüzde 37'ye indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 41'den yüzde 40'a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 36,5'ten yüzde 35,5'e indirmiştir.

Enflasyonun ana eğilimi aralık ayında gerilemiştir. Öncü veriler ocak ayında aylık tüketici enflasyonunun gıda öncülüğünde arttığına, ana eğilimdeki artışın ise sınırlı olduğuna işaret etmektedir. Son çeyreğe ilişkin göstergeler talep koşullarının dezenflasyon sürecine verdiği desteğin azalmasına karşın sürdüğünü ima etmektedir. Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme işaretleri göstermekle birlikte dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir.