Enerjide oyun değişiyor! Laya petrolü ve Karadeniz gazı geliyor | 2026da üretim iki katına çıkacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, A Para ve A Haber ortak yayınında Ekonomi Masası'na konuk oldu. A Para Genel Yayın Yönetmeni Özlem Doğaner ve Sabah Gazetesi Ekonomi Müdürü Dilek Güngör'ün sorularını yanıtlayan Bayraktar, karada ve denizde yapılan çalışmaların yanı sıra Türkiye'nin kaya petrolünde önemli eşikte olduğunu söyledi. 2026'nın önemli projelerinden birinin kaya petrolü olduğunu anlatan Bayraktar, kaya petrolünün Türkiye için oyunu değiştirecek önemde bir alan olduğunu söyledi. Bayraktar, "Bu konuda ABD'li bir firma ile ortaklık yaptık. İş birliği 24 kuyuyu içeren, üç yıllık bir programı kapsıyor. Diyarbakır Silvan'da çalışmalara başladık. İlk haberler gelmeye başladı, ancak kayalar oldukça zorlu. Bu sene Trakya'da da gaz ağırlıklı bir çalışmamız olacak" dedi.

TÜRK YOLU STRATEJİSİ

"Türk Yolu" olarak adlandırılan yeni stratejinin detaylarını da paylaşan Bayraktar, "Daha bütüncül ve kapsamlı bir politika seti. TPAO, BOTAŞ ve Eti Maden gibi milli şampiyonlara döndüğü bir süreç olarak tanımlıyorum bunu" diye konuştu. Dışarıda yapmayı planladıkları çalışmaların öncesinde, öncelikli hedeflerinin Türkiye'de kendi kaynaklarımızı hem denizde hem karada arayıp bulmak, bulunca da üretime dahil etmek olduğunu aktaran Bayraktar, şunları söyledi: "Karadeniz'de planladığımız 6 yeni sondaj bunun bir parçası. Biz bir taraftan Karadeniz Sakarya Gaz Sahası'ndaki üretimi artırıyoruz ve 2026 yine önemli bir yıl olacak; çünkü mevcut üretimi iki katına çıkaracağız. Yani Karadeniz üretimi 8 milyon haneye yetecek doğal gazı inşallah 2026 üçüncü çeyrek itibarıyla bize sağlamış olacak."

ARZ GÜNDEMİMİZE GELİYOR

Akkuyu'da birinci reaktörün tamamlanma oranının yüzde 99 seviyesine geldiğini hatırlatan Bayraktar, "Bu yıl ilk elektriğimizi üretmiş olacağız. Sinop ve Trakya nükleer santralleri için de yoğun şekilde çalışıyoruz" dedi. TPAO'nun günde 1 milyon varil üreten bir şirket olması gerektiğini anlatan Bayraktar, "2028 için 600 bin varil seviyelerine geliyoruz. Bunun yanında TPAO'nun şirket veya hisse satın almaları da gündeme gelebilir" ifadesini kullandı. Halka arzın zaman zaman gündeme geldiğini kaydeden Bayraktar, şöyle devam etti: "Özellikle maden sektörü için önemli. Bu sektörü sisteme dahil etmeliyiz. Bir taraftan da küçük yatırımcının bu şirketlerden istifade etmesini istiyoruz. Burada bir özelleştirmeden bahsetmiyoruz. Eti Maden bu kapsamda değerlendirilebilir."



NTE'YE TESİS

Ülkemizinnadir toprak elementleri konusundaki rezervlerine vurgu yapan Bayraktar, "Son 2 yılda pilot tesisimizde ulaştığımız saflık seviyesi yüzde 93 seviyelerinde, bunu yüzde 99'lara çıkarmak istiyoruz. 2026 yılında pilot tesisimizi endüstriyel bir tesise çevirmek istiyoruz. Tesisi kurmamız 2-3 yıl sürebilir" dedi.