Emekliye taban aylık farkı! 4.9 milyon kişiye fark ödenecek
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük ödemeyi 20 bin liraya yükselten teklif TBMM Genel Kurulu’nda görüşülürken, yaklaşık 4.9 milyon kişiye bu kapsamda 3 bin 119 liraya varan fark ödenecek...
Emekliler için Ocak zam ayı oldu. Kök aylıklara SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde yüzde 12.19, memur emeklilerinde yüzde 18.6 artış yansıtıldı. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde taban aylık ödemesini 16 bin 881 liradan yüzde 18.48 artışla 20 bin liraya yükselten düzenleme de dün TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldü.
SÜREÇ NASIL OLACAK?
Genel Kurul'da kabul edilerek yasalaşacak düzenleme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onayının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Düzenleme Ocak ödeme dönemi itibarıyla uygulanacağı için kapsamdaki 4.9 milyon kişinin bir kaybı olmayacak. Yasa Resmi Gazete'de yayımlanır yayımlanmaz hak sahiplerine yansıtılacak.
KİME, NE KADAR?
SSK emeklilerine aylık ödemeleri 17 Ocak'ta başladı, 26 Ocak'ta tamamlanacak. Bağ- Kur emeklilerine de de 25-28 Ocak'ta maaş ödemeleri yapılacak. Yeni taban aylık düzenlemesi geçtiğimiz hafta sonu başlayan ödemelere yetişmediği için, 16 bin 881 lira taban aylık üzerinden ödeme yapıldı. Zamlı kök aylığı ve ek ödemesinin toplamı 16 bin 881 liranın altında olanlara 16 bin 881 lira, üstünde olanlara hesaplanan tutar yatırıldı. Yeni taban aylık yürürlüğe girdikten sonra da bu ay hesabına 20 bin liranın altında ödeme yatırılan emeklilere, bu tutarı 20 bin liraya tamamlayacak şekilde fark yatırılacak. Maaş gününde hesabına 16 bin 881 lira yatırılana 3 bin 119 lira, 17 bin lira yatırılana 3 bin lira, 18 bin lira yatırılana 2 bin lira, 19 bin lira yatırılana da bin lira fark verilecek. Yani yeni taban aylık düzenlemesi kapsamındaki emekliler 3 bin 119 liraya varan fark alacak.
MEMUR EMEKLİSİNE ALACAK?
4.9 milyon SSK ve Bağ- Kur'luya taban aylık farkı verilirken, bir ödeme de memur emeklilerine yapılacak. Enflasyon verileri beklendiği için bu ayın başında maaşını zamsız olarak alan yaklaşık 2.5 milyon memur emeklisine, yüzde 18.6 zam ve bin lira taban aylık artışıyla oluşan fark yatırılacak. Maaşını aylık alanlara 1 aylık, 3 aylık dönemler halinde alanlara da ödeme dönemlerine göre 1, 2 ya da 3 aylık zam farkı verilecek. En düşük maaşta bu ay yaklaşık 5 bin 100 lira artış oldu. Buna göre bir aylık fark alacak memur emeklisine en az 5 bin 100 lira zam farkı yatırılacak. Çalışma Bakanlığı, zam farkının yatırılacağı tarihi önümüzdeki günlerde duyuracak.
DUL VE YETİMEYANSIYACAK
20 bin lira taban aylık, ölüm aylığı alanlara hisseleri oranında uygulanacak. En düşük ödeme, aylık oranı yüzde 75 ise 15 bin, yüzde 50 ise 10 bin, yüzde 25 ise 5 bin lira olacak. Bu ay bu tutarların altında para yatırılmışsa, ödemeyi bu tutara tamamlayacak fark ödemesi olacak. Örneğin; aylık oranı yüzde 75 olan ve bu ay hesabına 12 bin 661 lira yatırılan, 2 bin 339 lira fark alacak.