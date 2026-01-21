Yapay zekâ destekli analiz uygulaması 'KAŞİF' devreye alınarak sahte faturayla mücadelede yeni döneme girildi

Kayıt dışı ekonomiyle mücadeleye aralıksız devam eden Hazine ve Maliye Bakanlığı, sahte faturayla mücadelede yeni bir adım attı. Yapay zeka destekli analiz uygulaması KAŞİF devreye alınarak yaklaşık 4 milyon mükellef günlük analiz edilmeye başlandı. KAŞİF, uygulamaya geçer geçmez sahte belge düzenleme riski yüksek mükelleflere yönelik aynı gün içinde önemli tespitlerde bulundu. Son 3 ay içinde kurulan ve 276 milyar lira tutarında fatura düzenleyen 2 bin 550 mükellefin riskinin yüksek olduğu ve sahte belge düzenlemek amacıyla kurulduğu tespit edildi. Sahte belge düzenleme riskinin yüksek olduğu tespit edilen mükellefler, haklarında vergi incelemesi yapılması amacıyla Vergi Denetim Kurulu'na bildiriliyor. Söz konusu mükellefler ayrıca bağlı oldukları vergi dairelerine iletilerek iş yerlerinde yoklama yapılıyor ve vergi dairelerinde kurulan komisyon tarafından alınan kararlar çerçevesinde kayıtları kapatılıyor.



KAYIT DIŞI İLE MÜCADELEDE YENİ DÖNEME GİRDİK

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, son teknoloji uygulamaların, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi etkinleştirdiğini belirterek, "Kayıt dışılıkla mücadelede yeni bir döneme girdik" diye konuştu.