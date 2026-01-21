USOM uyardı BTK 350 taklit siteyi kapattı: 10 bin liralık ürün 3 bin liraya satılıyordu

İhtiyaç duydukları ürünleri indirimli almak isteyen vatandaşları, kurumsal marketlerin internet sitelerini taklit ederek tuzağa düşüren dolandırıcılara neşter vuruldu. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'nun (BTK) beyaz hacker adı verilen elemanlarının görev aldığı Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi (USOM) 350 adet taklit market sitesini tespit ederek erişime engelledi. Dolandırıcıların uzunca süredir sosyal medyada indirim kampanyaları ile vatandaşları tuzaklarına düşürdüğü sahte market siteleri oyununa darbe vuruldu.

Ürünlere anlık fırsatlar uygulanmış gibi göstererek dolandırdılar (takvim.com.tr) SOSYAL MEDYA TUZAĞI Dolandırıcıların özellikle Instagram, Facebook, X gibi sosyal medya mecralarında reklamlar vererek vatandaşları tuzağa çektikleri öğrenilirken,"anlık fırsat"gibi reklam görselleri ile vatandaşı düşünmeden harekete sevk ettikleri ve hazırladıkları sahte sitelere yönlendirdikleri belirlendi. Hazırlanan taklit sitelere yönlendirilen vatandaşlar piyasada örneğin 10 bin TL olan bir ürün, kendilerine fırsat olarak 3 bin TL'ye sunulunca anında banka bilgilerini paylaşarak kredi kartı ile ödeme gerçekleştirebiliyor.