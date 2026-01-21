Hesaplı emeklilik için süreye dikkat! Geç kalanlar yüzde 79'a varan avantajı kaybedecek
Prime ihtiyacı olanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada yeni yılla birlikte önemli değişiklikler hayata geçti. Yüzde 27'lik asgari ücret artışı tutarlara yansırken, bazılarında oran artışı da devreye girdi. Böylelikle doğum ve yurt dışı borçlanmasında yüzde 27, askerlik borçlanmasında yaklaşık yüzde 79, ihyada da yüzde 65 artış ortaya çıktı. Eksik primini tamamlamak için borçlanma ya da ihya planlayan pek çok kişi de hesaplı ödeme için 2025 yılı sona ermeden başvurusunu yaptı. Şimdi ise ödeme zamanı geldi. Bu kişiler süresi içinde ödemesini gerçekleştirirse yaşanan artıştan etkilenmeyecek. İşte detayları...
BORÇLANMA VE İHYA TUTARLARI NASIL DEĞİŞİYOR?
1 ay prim kazanmak için ödenecek en düşük tutar, 2025 sonuna kadar başvuranlar için, 26 bin 5 liralık brüt asgari ücretin doğum ve askerlik borçlanmasında yüzde 32'si, yurt dışı borçlanmasında yüzde 45'i, ihyada yüzde 34.75'i oranında hesaplanıyor. Doğum ve askerlik borçlanmasına en az 8 bin 321 lira 76 kuruş, yurt dışı borçlanmasına 11 bin 702 lira 48 kuruş, ihyaya 9 bin 36 lira 91 kuruş ödeniyor. Yeni yılla birlikte ise hesap 33 bin 30 liralık brüt asgari ücret ile doğum hariç borçlanma ve ihyada yüzde 45'lik oran üzerinden yapılacak. Yani 1 Ocak 2026'dan sonra başvuranların 1 aylık prim kazanmak için doğum borçlanmasına 10 bin 569 lira 60 kuruş, askerlik ve yurt dışı borçlanması ile ihyaya da 14 bin 863 lira 50 kuruş ödemesi gerekecek.
ARALIK AYINDA BAŞVURANIN NE KADAR SÜRESİ VAR?
Tebligat tarihinden itibaren 1-3 aylık süre var. Askerlik ve doğum borçlanmalarında borcun tebliği tarihinden itibaren 1 ay içinde ödenmesi gerekiyor. Yurt dışı borçlanmalarında ve Bağ-Kur ihyasında ise bu süre 3 ay.
SÜRE KAÇIRILIRSA NE OLUR?
Ödeme süresini kaçıranın başvurusu geçersiz sayılıyor. Bu sürelerin borçlanılabilmesi için yeniden başvuru yapılması gerekiyor. Bu durumda da ödenecek tutar yeni asgari ücret ve oran üzerinden hesaplanıyor. 2 yıllık prim kazanmak için Aralık ayı içinde başvuranlar doğum borçlanmasına 199 bin 722, yurt dışı borçlanmasına 280 bin 859, ihyaya 216 bin 886 lira ödüyor. Aynı sürede prim kazanmak için bu yıl başvuranlar ise doğum borçlanmasında 253 bin 670, yurt dışı borçlanması ve ihyada 356 bin 724 lira verecek. Doğum borçlanmasında 53 bin 948 lira, yurt dışı borçlanmasında 75 bin 865 lira, ihyada 139 bin 838 lira fark olacak. 18 aylık askerlik borçlanmasına ise 2025 sonuna kadar başvurup süresinde ödemesini yapanlar 149 bin 792 lira verirken, bu tutar bu yıl başvuranlar için 117 bin 751 lira fark ile 267 bin 543 liraya çıkacak
GEÇEN AY BAŞVURU YAPTIM İPTAL EDEBİLİR MİYİM?
Borcun tebliği tarihinden itibaren verilen süre içinde ödenmemesi durumda söz konusu borçlanma geçersiz sayılıyor.
İADE İMKÂNI VAR MI?
Borçlanma başvurusunda bulunup ödemesini yapanlar, emekli aylığı bağlanmadan önce başvurursa, ödediği parayı geri alabiliyor. Ayrıca vefat eden sigortalıların hak sahipleri de yine borçlanma bedellerini aynı şartlarda geri alabiliyor. Kısmi iade yapılamıyor. Emekli aylığı bağlanmamış olması şartıyla borçlanma tutarının tamamı talep üzerine iade ediliyor. Borçlanmaların iadesi konusunda bir başka ayrıntı da şöyle... Birden fazla borçlanma talebi yapılmışsa, örneğin 3 çocuk için tek seferde değil de her bir çocuk için ayrı ayrı tarihlerde borçlanma yapılmışsa, iade talepleri ayrı ayrı değerlendiriliyor. Kişinin kendisi istemedikçe üçünün birden iade edilmesi gerekmiyor. Ancak 3 çocuk için tek seferde borçlanma yapıldığında, talep edilmesi halinde 3 çocuk için yapılan ödemelerin tamamının iade edilmesi zorunlu. Ayrıca iade de faizsiz olarak yapılıyor.
KISMI İHYA İMKÂNI VAR MI?
Durdurulan sürelerin tamamının ihya edilmesi şart. İhya yapılmış, para verilmişse; sonrasında vazgeçilemiyor, iade yapılmıyor.