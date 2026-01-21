Hesaplı emeklilik için süreye dikkat! Geç kalanlar yüzde 79'a varan avantajı kaybedecek

Yeni yılla birlikte doğum ve yurt dışı borçlanması yüzde 27, askerlik borçlanması yüzde 79, ihya da yüzde 65 zamlandı.1 Ocak'tan önce başvuranlar ise parayı süresinde yatırırsa artıştan etkilenmiyor. Tebligat tarihinden itibaren kiminde bir, kiminde üç aylık süre bulunuyor...

Prime ihtiyacı olanlara erken emeklilik yolunu açan borçlanma ve ihyada yeni yılla birlikte önemli değişiklikler hayata geçti. Yüzde 27'lik asgari ücret artışı tutarlara yansırken, bazılarında oran artışı da devreye girdi. Böylelikle doğum ve yurt dışı borçlanmasında yüzde 27, askerlik borçlanmasında yaklaşık yüzde 79, ihyada da yüzde 65 artış ortaya çıktı. Eksik primini tamamlamak için borçlanma ya da ihya planlayan pek çok kişi de hesaplı ödeme için 2025 yılı sona ermeden başvurusunu yaptı. Şimdi ise ödeme zamanı geldi. Bu kişiler süresi içinde ödemesini gerçekleştirirse yaşanan artıştan etkilenmeyecek. İşte detayları...