AJet’ten ilkbahara özel uçuş fırsatı: 41 noktaya 849 TL’lik kampanyalı biletler satışta

AJet 'in erken rezervasyon fırsatları kapsamında indirimli biletler, 21 Ocak saat 10.00'dan başlayarak 22 Ocak saat 23.59'a kadar satışta olacak. Peki AJet kampanyalı biletler hangi şehirlerde geçerli? İşte uçuş tarihleri!

Sadece tek yön ve direkt uçuşlarda geçerli olan indirimli biletler, AJet'in resmi internet sitesi AJet.com ile mobil uygulaması üzerinden satın alınabilecek.

AJet'in başlattığı indirimli bilet kampanyası, 7 Nisan-21 Mayıs tarihleri arasındaki tüm yurt içi seferleri kapsıyor. Yurt içinde 41 farklı noktaya uçuş düzenleyen hava yolu şirketi, kampanya kapsamında toplam 150 bin koltuğu yolcuların kullanımına sundu.

AJET KAMPANYALI BİLET BİLGİLERİ

◾Biletler 849 TL'den başlayan fiyatlarla sunulacaktır.

◾Biletler Türkiye yerel saatiyle (UTC+3) 21 Ocak 2026 10:00'da satışa sunulacaktır.

◾7 Nisan – 21 Mayıs 2026 tarihleri arasındaki uçuşlar için geçerlidir.

◾Kampanya, tüm yurt içi direkt uçuşları kapsamaktadır. (Kuzey Kıbrıs hariç)

◾Kampanya 150.000 koltuk sayısı ile sınırlıdır.

◾İndirim yalnızca Basic paket ücreti ve kuralları için geçerlidir. Diğer paketler için ek ücret uygulanarak biletleme yapılabilir.

◾İndirim sadece AJet tarafından gerçekleştirilen tarifeli seferlerde geçerlidir.

◾İndirimli biletler sınırlı sayıdadır ve sınırlı süre içinde kullanılabilir.

◾Kampanyada sunulan indirime vergi ve harçlar dahildir.

◾Yalnızca ajet.com ve AJet Mobil'de geçerlidir.

◾Bu kampanya diğer kampanya ve indirimlerle birleştirilemez.

◾AJet, kampanya ve fırsatlar ile ilgili kural ve koşulları, tanımları ve diğer bilgileri değiştirme ve herhangi bir zamanda teklifi iptal etme hakkını saklı tutar.

◾AJet, kurallara aykırı olduğu tespit edilen durumlara karşı yasal işlem yapma hakkını saklı tutar.