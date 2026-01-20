Borsa İstanbul'da yeni haftaya rekor giriş! 12 günde 20205'in tamamını yakaladı

Borsaİstanbul 2026 yılına hızlı başladı. Geçen yılın tamamında yüzde 14.56 yükselen BIST 100 endeksi, 2026'nın ilk iki haftasında neredeyse 2025'in tamamındaki getiriye ulaştı. Geçtiğimiz Cuma gününü 12.668 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek haftalık ve günlük kapanışını gerçekleştiren endeks, bu haftaya da yeni rekorla başladı. Endeks gün içi zirvesini 12.837,92 puana taşıdı. Böylelikle 12 işlem gününde yaklaşık yüzde 14 kazandıran borsa, 2025 getirisi olan yüzde 14.56'ya yaklaştı. Endeks günü de rekor seviye olan 12.747,88 puandan tamamladı.

YABANCI İLGİSİ SÜRÜYOR

Yılbaşından bu yana en fazla yükselen üçüncü piyasa olan Borsa İstanbul'a, yabancı ilgisi de kesintisiz sürüyor. Yabancı yatırımcılar 26 Aralık-2 Ocak haftasında hisse senedi ile tahvil piyasasında 394 milyon dolarlık pozisyon açarken, 2-9 Ocak haftasında ise 1 milyar 91 milyon dolarlık net alım yaptı. Böylece son 2 haftadaki net alım 1 milyar 385 milyon dolara ulaştı. Yabancılar 24 Ekim 2025-9 Ocak 2026 tarihleri arasındaki 11 haftanın tamamında Türkiye'de kesintisiz net alım gerçekleştirdi.

GÖZLER MERKEZ'DE

Piyasalarda bu hafta gözler, bu yılın ilk faiz kararında olacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), 22 Ocak Perşembe günü toplanacak. AA Finans'ın beklenti anketine göre, ekonomistler bu toplantıda 150 baz puanlık indirim bekliyor.

NOT KARARI BEKLENİYOR

Bu hafta Fitch ve Moodys de not kararını açıklayacak. Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından 23 Ocak'taki değerlendirmede not artırımı bekleniyor.

ALTIN VE GÜMÜŞTE YENİ ZİRVE GELDİ

Küresel piyasalarda yeni hafta, ABD Başkanı Trump'ın 8 NATO üyesi ülkeye yönelik ek gümrük tarifeleri açıklaması ve artan jeopolitik gerilimler sonucunda hareketli başladı. Güvenli limanlara talep arttı. Ons altın 4 bin 690 dolarla, gram altın 6 bin 511 lira ile rekor kırdı. Ons gümüş de 94,13 dolarla tarihi zirvesini yenilerken, gram gümüş 130,74 liraya ulaştı. Ons gümüş ay başından bu yana yüzde 32'yi aşan yükseliş yaşarken, altın fiyatı da yaklaşık yüzde 9 arttı.