Araç sahipleri için 2026 yılı MTV tutarlarının ödeme zamanı

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin (MTV) bu yıla ilişkin ilk taksit ödemesinin 2 Şubat Pazartesi gününe kadar yapılması gerekiyor. 1-3 yaş aralığındaki araçlar için bu yılki MTV tutarı en az 5 bin 750, en çok 274 bin 415 lira. Araç sahipleri, bu ay, yıllık MTV tutarının yarısını ödeyecek. Yani 1-3 ay yaş arası araçlarda bu ay en az 2 bin 875, en çok 137 bin 207 lira yatırılacak. İkinci taksit ise Temmuz ayında yatırılacak.

2018'den itibaren tescil edilen otomobiller için 2026 yılı MTV tutarları (takvim.com.tr)

TAKSİT KOLAYLIĞI

Bazı bankalar da müşterilerine MTV'nin bu ayki ödemesi için 3-4 taksit imkanı sunuyor. Söz konusu vergi, Dijital Vergi Dairesi'nden (dijital.gib.gov.tr) veya GİB Mobil uygulamasından 00.10- 23.50 saatlerinde anlaşmalı bankaların banka ve kredi kartıyla, banka hesabından havaleyle, yabancı ülkede faaliyet gösteren bankalara ait kartlar ile ödenebilecek. Vergi ödemesi, vergi tahsiline yetkili bankalar, vergi dairesi vezneleri ve PTT şubeleri aracılığıyla da yapılabilecek. Dijital Vergi Dairesi'nden "MTV ödeme alanı"na şifre girişi yapmadan, plaka, TC kimlik numarası ile "tescil tarihi" veya "sahiplik belge tarihi" bilgilerinden biri girilerek ödeme işlemi tamamlanabiliyor. İnternet üzerinden yapılacak ödemelerde mağduriyetin oluşmaması için tarayıcıya "gib.gov.tr" adresi ya da bankaların resmi internet adresleri yazılarak giriş yapılması önem taşıyor.