En düşük emekli aylığı genel kurula geliyor

Endüşük emekli aylığını 20 bin TL'ye yükseltmeyi amaçlayan kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndan geçti. 4 milyon 917 bin kişiyi ilgilendiren düzenleme bu hafta Genel Kurul'da görüşülecek. Artışın yıllık bazda bütçeye 110.2 milyar liranın üzerinde maliyet oluşturması bekleniyor.

Teklifleasgari ücret işveren desteği de 2026 yılı için 1 Ocak'tan itibaren bin liradan bin 270 liraya yükseltilecek. Genel Kurul daha sonra, trafik cezalarının artırılmasına yönelik düzenlemeleri de içeren teklifi ele alacak. İlk 17 maddesi kabul edilen teklife göre, araçlardaki değişikliğin çevredekileri rahatsız edecek derecede gürültü çıkaracak özellikte olması durumunda aracı kullanan sürücüye 16 bin lira idari para cezası uygulanacak.

Seyir halinde haberleşme cihazlarını kullanan sürücülere 5 bin lira idari para cezası kesilecek. Bu hafta İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu ve Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu da toplanacak.

ÇALIŞMA MECLİSİ TOPLANIYOR

Çalışma hayatına ilişkin politikaların belirlenmesi amacıyla tarafları buluşturan Çalışma Meclisi'nin 14. toplantısı "Çalışma Hayatında Dijital Dönüşüm" gündemiyle 22 Ocak'ta yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın katılımının planlandığı programda, kamu kurum ve kuruluşları, konfederasyonlar, meslek kuruluşları, sivil toplum temsilcileri ve akademisyenler görüş ve önerilerini dile getirecek.