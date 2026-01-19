TopluKonut İdaresi (TOKİ) Başkanlığı'nın hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi'nin kura çekimlerinde 3 hafta geride kaldı. 29 Aralık 2025'te başlayan kura süreci, dün Erzincan'da bin 760 konutun kura çekimiyle tamamlandı. Adıyaman, Şırnak, Hakkari, Siirt, Van, Mardin, Ağrı, Batman, Iğdır, Bitlis, Kars, Muş, Ardahan, Antalya, Bingöl, Tunceli, Gümüşhane, Bayburt, Artvin, Rize, Erzurum, Malatya ve Erzincan'da 75 bin 356 konutun kurası çekilmiş oldu.

19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek (takvim.com.tr)

BAKAN KURUM AÇIKLADI

Bu haftanın kura takvimi de belli oldu. Sosyal medya hesabından 19-25 Ocak haftasının kura takvimini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yuva demek, umut demek, gelecek demek. Bu hafta 9 şehrimizde daha kura heyecanını yaşayacağız. Yüzyılın Konut Projesi'nde bu hafta toplam 45 bin 909 konutumuzun daha hak sahiplerini belirleyecek, mutluluğa ortak olacağız" mesajını verdi. Bugün Şanlıurfa'da 13 bin 790, 21 Ocak'ta Trabzon'da 3 bin 734, Tokat'ta 3 bin 392, 22 Ocak'ta Amasya'da 2 bin 601, 23 Ocak'ta Manisa'da 7 bin 459, Kastamonu'da 2 bin 380, Sivas'ta 3 bin 904, 24 Ocak'ta Aydın'da 6 bin 973, 25 Ocak günü de Giresun'da bin 676 konut için kura çekimi yapılacak.

121 BİNİ İÇİN İŞLEM TAMAM

19-25 Ocak haftasında toplam 45 bin 909 sosyal konutun daha hak sahipleri belirlenecek. Böylece 29 Ocak'ta kurası tamamlanan il sayısı 32'ye, hak sahipleri belirlenen konut sayısı ise 121 bin 265'e yükselecek.