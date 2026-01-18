Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak! Şartlar ve kadrolar nasıl?

Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta yoluyla ya da farklı yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Başvuru süreci 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecek.

KGM’nin personel alımı, merkez ve taşra teşkilatlarında istihdam edilmek üzere gerçekleştirilecek (Kaynak: Takvim Foto Arşiv)

YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK

Alımlar, herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Her pozisyon için ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda mezuniyet tarihi, bunun da eşit olması halinde yaş kriteri dikkate alınacak.