Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak! Şartlar ve kadrolar nasıl?
Karayolları Genel Müdürlüğü; mühendis, tekniker ve büro personeli kadrolarında görevlendirilmek üzere toplam 150 sözleşmeli personel alımı yapacak. Elektrik-elektronik, inşaat, makine, çevre, harita ve jeoloji mühendisi ile ulaştırma, inşaat, makine ve elektrik-elektronik teknikerleri ile lisans ve ön lisans mezunu büro personeli alımları için başvurular 16–30 Ocak 2026 tarihleri arasında Kariyer Kapısı üzerinden alınacak. Yerleştirmeler KPSS puan üstünlüğüne göre yapılacak.
Adaylar başvurularını yalnızca Kariyer Kapısı - Kamu İşe Alım Platformu üzerinden yapabilecek. Şahsen, posta yoluyla ya da farklı yöntemlerle yapılan başvurular geçerli sayılmayacak. Başvuru süreci 16 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 30 Ocak 2026 saat 23.59'da sona erecek.
KPSS ŞARTI VE PUAN TÜRLERİ
Başvuruda bulunacak adayların, öğrenim durumlarına göre 2024 yılı KPSS'ye girmiş olmaları gerekiyor.
Lisans mezunları için KPSSP3,
Ön lisans mezunları için KPSSP93
puan türü esas alınacak.
Tüm pozisyonlar için KPSS'den en az 70 puan alma şartı aranıyor.
YAZILI VEYA SÖZLÜ SINAV YAPILMAYACAK
Alımlar, herhangi bir yazılı ya da sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS puan üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Her pozisyon için ilan edilen kadro sayısı kadar asil ve aynı sayıda yedek aday belirlenecek. Puan eşitliği durumunda mezuniyet tarihi, bunun da eşit olması halinde yaş kriteri dikkate alınacak.
ALIM YAPILACAK KADROLAR
İlanda yer alan sözleşmeli personel pozisyonları şu şekilde:
Elektrik-Elektronik Mühendisi
İnşaat Mühendisi
Makine Mühendisi
Çevre Mühendisi
Harita Mühendisi
Jeoloji Mühendisi
Ulaştırma Teknikeri
İnşaat Teknikeri
Makine Teknikeri
Elektrik-Elektronik Teknikeri
Büro Personeli (Lisans Mezunu – farklı alanlar)
Büro Personeli (Ön Lisans Mezunu)
Personel alımları başta Ankara, İstanbul ve İzmir olmak üzere çok sayıda bölge müdürlüğünde yapılacak.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR DİKKAT ÇEKİYOR
Adayların, 657 sayılı Kanun'da yer alan genel şartları taşıması gerekiyor. Bunun yanı sıra bazı pozisyonlar için:
Seyahat ve arazi şartlarına uygunluk,
B sınıfı sürücü belgesi,
MEB onaylı bilgisayar sertifikası veya ilgili dersin alındığını gösteren transkript
şartları aranıyor.
Ayrıca adayların herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olması ve kamu görevinden çıkarılmamış olması gerekiyor.
SONUÇLAR İNTERNET ÜZERİNDEN DUYURULACAK
Yerleştirme sonuçları, son başvuru tarihini takip eden 15 gün içinde www.kgm.gov.tr
adresinden ilan edilecek. Sonuçlar tebliğ niteliğinde olacak, adaylara ayrıca yazılı bildirim yapılmayacak.
Asil adaylardan süresi içinde başvurmayan veya şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylar sırasıyla çağrılacak.
GÜVENLİK SORUŞTURMASI YAPILACAK
Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında, ilgili mevzuat kapsamında güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılacak. Sonucun olumlu olması halinde sözleşme imzalanarak göreve başlanacak.
İLANIN HER AŞAMASINDA DEĞİŞİKLİK YETKİSİ
Karayolları Genel Müdürlüğü, gerekli görülmesi halinde ilanın herhangi bir aşamasında iptal veya değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Adayların süreci resmi internet sitesi üzerinden takip etmeleri gerekiyor.