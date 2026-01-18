İzinsiz yabancı işçi çalıştıran yandı!

İzinsiz yabancı işçi para cezası uygulayacak. çalıştıranlara yönelik yaptırımlar genişletildi. 23 Ocak'ta yürürlüğe girecek düzenlemeye göre, sınır dışı edilen yabancıların varsa eş ve çocuklarıyla birlikte konaklama, ülkelerine dönüş giderleri Göç İdaresi Başkanlığı bütçesinden karşılanacak. Bu giderler daha sonra ilgili işverenden tahsil edilecek. Ödeme yapılmadığında ise alacakları vergi daireleri takip edecek. Yabancı çalışana ödenecek minimum net ücret 28 bin 75 lirayken, en yüksek ücret 165 bin 150 lira olarak belirlendi. Ayrıca işverenlerin, çalıştırdığı her bir yabancı için en az 5 Türk vatandaşı çalışanı istihdam etmesi zorunlu.

Haber: Barış Şimşek